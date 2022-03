¡Sorpresa! Elon Musk, padre por octava vez y este es el curioso nombre de su hija

Elon Musk y la cantante Grimes se han convertido en padres por segunda vez. Conociendo a la tan peculiar pareja, que llega a rozar la excentricidad, el foco de atención se ponía en el nombre elegido para la pequeña. Y no han decepcionado. Se llama, nada más y nada menos, que Exa Dark Sideræl. Los orgullosos papás han explicado que este nombre tiene un significado muy especial para ellos, ya que se trata de una combinación entre una función de programación para el ordenador, con lo desconocido que esconde el espacio sideral, cuya conquista es una de las grandes aspiraciones, y obsesiones, del multimillonario dueño de Tesla. Sin embargo, y con el objetivo de facilitar la vida en un futuro cercano a su hija, la pareja también ha explicado que ya le han acuñado un diminutivo familiar y la llamarán simplemente Y.

Un nombre original para una historia igual de singular y llena de misterio. A pesar de la corta vida de Exa, la pequeña llegó al mundo el pasado mes de diciembre a través de un vientre de alquiler, la manera como se ha hecho pública su nacimiento es un tanto rocambolesca, pues fue revelada por un descuido de su madre. Y es que mientras la también DJ realizaba una entrevista por videollamada, la atención del periodista no se centraba en las declaraciones de la cantante de Oblivion, sino en el sonido del llanto de un bebé. Finalmente, y para sorpresa del entrevistador, explicaba que quien lloraba era su, hasta entonces, desconocida segunda hija. No cabe duda de que esta es una presentación en sociedad fuera de la norma.

Exa es la segunda hija en común de la pareja, pero la octava del empresario sudafricano, que pese a ser el cabeza de una familia numerosa no tiene el instinto paternal demasiado desarrollado. Como él mismo explicaba en una entrevista para The New York Times, "los bebés son solo máquinas de comer y hacer caca, no tengo mucho que hacer, su madre se encarga de casi todo, cuando se haga mayor tendré un papel más importante", afirmaba el millonario, confirmando que no es una persona especialmente familiar.

A buen seguro que Exa se convertirá en la mejor compañera de juegos de su hermano, que nació el pasado 2020, y que también cuenta con un nombre bastante singular, X Æ A-Xii. Un bonita noticia la del nacimiento de la pequeña que llega poco después del comunicado del semi-divorcio de sus padres, un término que el propio programador usó para referirse a su situación sentimental actual, y que viene a decir que pese a no estar juntos como pareja convencional, sí que se siguen queriendo y disfrutando de tiempo juntos.

Y es que en estos momentos Elon Musk está viviendo un punto de inflexión en su vida, ya que al estar completamente centrado en la conquista de la carrera espacial, ha tomado la decisión de vender todas sus propiedades, para pasar a vivir en un pequeño apartamento de 37 metros cuadrados, los que corresponden a los trabajadores de su compañía Tesla. Un cambio radical para intentar alcanzar un sueño al alcance de muy pocos.

