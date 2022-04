Elon Musk compra Twitter: la última conquista del excéntrico empresario, el hombre más rico del mundo

Nada se le resiste a Elon Musk. El excéntrico multimillonario fundador de Tesla y PayPal se ha hecho con el control de la red social con más influencia en el mundo (la quinceava por número de usuarios con 436 millones en 2021): Twitter. La oferta para comprar el 9, 2 % de la compañía por unos 42.000 millones de euros ha sido aceptada por lo que ahora Musk tiene el terreno despejado para poner en marcha los cambios que tiene en mente. Toda una revolución en la manera de entender la red social si finalmente se llevan a cabo. Como ha avanzado aboga por una total libertad de expresión en los comentarios (se ha mostrado crítico con la moderación de opiniones); quiere reducir la cuota para los suscriptores y eliminar la publicidad en el servicio; dejará de cotizar en bolsa, eliminará los bots, incorporará un botón para editar comentarios y quiere poner en código abierto el algoritmo y mostrar que “si se ha hecho cualquier cambio en un tuit sea aparente, de manera que todo el mundo pueda ver que no hay manipulación por detrás, sea algorítmica o manual”.

Modificaciones algunas para las que ha pedido opinión a quienes mejor conocen la plataforma, los usuarios, que cuentan ahora con un activo tuitero en la dirección de la compañía. La trayectoria empresarial de Musk, nombrado en 2022 el hombre más rico del mundo, ha sido tan exitosa como excéntrica es su vida personal. Todo genio tiene un lado atrevido. El de este ingeniero sudafricano de 51 años se orienta sin duda a conquistar aventuras que parecen inalcanzables. Hijo de Errol Musk, ingeniero sudafricano y de Maye Musk, nutricionista y modelo canadiense, tiene dos hermanos Tosca, fundadora de Musk Entertainment, y Kimbal, director de una empresa de publicidad. A los 10 años ya había programado su primer juego espacial, Blastar, que vendió solo dos años después por 500 dólares. Una idea de que nada se le resistía ya cuando era niño.

Inició sus estudios en la universidad de Pennsylvania donde se licenció en Física en la Facultad de Artes y Ciencias y Economía por la Escuela de Negocios Wharton. Después continúa su formación en Stanford (California), donde cursa estudios de doctorado en Física Aplicada y Ciencias Materiales, pero los deja inacabados. Funda en 1995 su primera empresa de tecnología, Zip2, que fue vendida en 1999 por 300 millones de dólares (más de 280 millones de euros). Después llega PayPal (nació como X.com) que se dedica a servicios financieros de transferencias de dinero: en 2002 ya facturaba 240 millones de dólares (casi 225 millones de euros). Ese mismo año aceptan la oferta de compra de eBay por 1500 millones (más de 1400 millones de euros).

Sus inquietudes por la tecnología, el desarrollo de las energías renovables y la conquista del espacio, entre otros sectores, se han traducido en sus empresas. Es el fundador de gigantes como Tesla Motors, para fabricar vehículos eléctricos, Space X, para explorar el espacio con cohetes reutilizables, y la fabricante de paneles solares Solar City; Open AI, centrada en el desarrollo de la inteligencia artificial; The Boring Company, para la creación de infraestructuras, e Hyperloop One, que tiene como objetivo comercializar una nueva tecnología de transporte de carga y pasajeros. Su fortuna está estimada en más de 270.000 millones de dólares (casi 253.000 millones de euros).

El niño prodigio que vive como un nómada

"Con nueve años ya había leído la enciclopedia británica. Los libros me criaron en primer lugar, y en segundo, mis padres", ha reconocido en alguna ocasión. Su dedicación al trabajo materializando todas sus ideas e iniciativas ha sido exhaustiva, tanto que sus hijos han quedado a veces en un segundo plano, como también ha explicado. "Hubo momentos en que no abandonaba la fábrica durante tres o cuatro días, otros en los que no salía a la calle", aseguró en The New York Times acerca del frenético ritmo laboral que llevó en 2017. Admitió entonces que no había tenido vacaciones durante más de una semana desde 2001, cuando enfermó de malaria.

Este emprendedor incansable y soñador (ha llevado al espacio un descapotable rojo) ha tenido una vida sentimental agitada, siempre en la búsqueda de “su alma gemela”, y tiene siete hijos. En el año 2000 se casó con su primera mujer, la escritora canadiense Justine Wilson con quien tuvo un bebé llamado Nevada, que falleció tristemente poco después de su nacimiento. Después tuvieron cinco hijos más (trillizos y gemelos). En 2008 se divorciaron y Elon comenzó a salir con la actriz británica Talulah Riley, con quien se casaría en dos ocasiones (en 2010 y 2013). La separación definitiva llegó en 2016. “Sigue siendo mi mejor amigo” declaró ella a People. Salió después con la exmujer de Johnny Depp, Amber Heard, y tras su ruptura llegó a su vida la artista Grimes.

En mayo de 2018 hicieron pública una relación que ha dado ya como fruto a dos hijos. En la primavera de 2020 nació su hijo X Æ A-Xii, un insólito nombre que ellos mismos explicaron: se dice "eks ash ei twelv", y hace referencia a la variable desconocida (X), amor e inteligencia artificial en élfico (Æ) y finalmente el avión favorito de la pareja (A-12 (tuvieron que cambiar la grafía a números romanos porque el estado de California no admite cifras). En 2022 ha nacido su hija Exa Dark Sideræl, de quien está semidivorciado, no conviven como pareja convencional, como explicó él, pues sus compromisos les obligan a estar separados. Ha reconocido que no tiene residencia fija y que se desplaza por diversas ciudades (se aloja en casas de amigos), según le obligan sus compromisos. Poco convencional es sin duda el adjetivo que se podría aplicar a la vida de este inquieto creador que quiere conquistar el universo en todas sus dimensiones. Ahora ya tiene un pedazo del virtual también.

