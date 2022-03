Paz Vega se inspira en el vestido de lentejuelas más cañero de doña Letizia El flechazo de la sevillana por los looks modernos de la Reina se extiende... y no es la única actriz que se ha fijado en ellos

Desde su gran triunfo en la primera edición del concurso Mask Singer, del que ahora es jurado, Paz Vega no para de sentar precedentes de moda con sus elecciones de estilo sobre la alfombra roja o en platós de televisión. De este modo, está dejando en evidencia su reciente fascinación por los vestidos 'brilli brilli' con patrones geométricos, pues hace tan solo dos semanas estrenó en el mismo programa un diseño similar que tres años antes vistió una conocida actriz española. En la gala de anoche, lo ha vuelto a hacer, aunque la conexión alcanzó no solo a otra intérprete sino también, un vestidor de la Casa Real. Así es, por segunda vez este año, la sevillana se inspira en un mediático look de doña Letizia.

Fiel a la estética 'años ochenta'

En la última gala de Mask Singer, Paz Vega ha lucido un ajustado vestido midi de paillettes azul petróleo con cuello perkins, abertura lateral en la pierna y sorprendente escote en la espalda, confeccionado por la firma valenciana Koahari. Su estampado de rayas verticales en tono turquesa se ciñe a su figura para estilizarla al máximo, un beneficio secundario de este espectacular diseño de fiesta hecho a mano, que ha decidido complementar con unas botas altas de tacón en color negro. La prenda se encuentra disponible en la web de la marca por 245 euros, cifra que sorprende, pues la artesanía requerida para elaborar trajes de alfombra roja suele elevar su precio.

El repertorio Primavera/Verano 2021 de la marca evoca estilos de otra época, con reminiscencias vintage que en este caso son palpables en el detalle de hombros estructurados y en el llamativo estampado de lentejuelas, ratificando la reciente obsesión de las casas de moda por la inspiración ochentera y su devoción por el brillo. Haciendo alarde de su atrevido estilo, Paz ha llevado unos pendientes geométricos a juego en gran formato, de Lausett (55 euros).

¡Alerta tendencia! Fascinó a otra galardonada intérprete

La temporada de premios suele dejarnos estilismos de alfombra roja para los libros de historia, como ha sido el caso de este look de la actriz Loreto Mauleón en la pasada edición de los Premios Feroz. A diferencia de su compañera de profesión, esta lo combinó con sandalias negras de pulsera al tobillo y un bolso de mano plateado, de Luis Negri. Sus pendientes también resultan minimalistas en comparación, pues optó por un modelo dorado con incrustaciones de strass, cortesía de Joys.

El lado cañero de la Reina, motivo de inspiración para las actrices

En su cita anual con el periodismo, cuya última edición casualmente se celebró ayer, son contadas las ocasiones en las que se ha atrevido con un estampado o bordado. La excepción fue la ceremonia de 2016, en la cual sorprendió con una colorida imagen roquera, desde el maquillaje con ojos ahumados hasta la melena peinada hacia atrás con efecto wet hair. El protagonista, no obstante, fue su entallado vestido de rayas verticales multicolor trazadas por lentejuelas bordadas, firmado por Nina Ricci. Su impacto fue tal que incluso Zara se apresuró a versionarlo y, a pesar de que esto no la ha convencido de repetirlo (aún), sí ha inspirando deslumbrantes looks de gala como el de anoche, de la mano de Paz Vega.