Paz Vega estrena el minivestido 'brilli' que fascinó a otra conocida actriz española hace 3 años La sevillana presumió en 'Mask Singer' de un diseño de lentejuelas firmado por The 2nd Skin Co. ¿Quién más lo ha llevado?

Este verano, no son solo las influencers ni las supermodelos quienes están marcando la pauta con sus estilismos. Recientemente, es Paz Vega la que ha acaparado titulares por sus anecdóticas elecciones de estilo. A principios de esta semana, pisó fuerte sobre la alfombra roja del Festival de Málaga con un diseño estructural que la conectó con doña Letizia y, hace apenas un mes, puso nuevamente en boga el ligero traje estampado de dos piezas en el Madrid Mutua Open. Por si fuera poco, cada semana nos sorprende también con sus looks en el programa Mask Singer, del cual es jurado. De hecho, la gala de anoche no ha sido la excepción, pues ha lucido un vestido 'brilli-brilli' que nos resultó excesivamente familiar, tanto así que no tardamos en reparar que lo había llevado otra conocida actriz española hace casi tres años.

¿Será su nueva marca 'fetiche'?

La sevillana deslumbró (literalmente) en la última emisión de Mask Singer con un vestido ochentero de hombreras y cuello cisne, confeccionado con lentejuelas en tonalidades frías posicionadas en forma geométrica, de The 2nd Skin Co. No parece casualidad que esta misma firma española haya sido la encargada de vestirla hace tan solo un par de días con un mono negro en relieve hecho a medida para su segunda jornada en el Festival de Málaga. Habrá que esperar para determinar si estamos siendo testigos de una duradera alianza entre la actriz y los diseñadores de esta joven marca nacional que ha vestido a Jennifer López, Jessica Biel o Toni Garrn.

María Pedraza lo fichó mucho antes

La protagonista de Élite acudió al estreno de la por entonces nueva gran promesa de Netflix, en 2018, con el mismo vestido que anoche presumía su colega de profesión. No obstante, cada una lo lleva a su manera sin dejar atrás la esencia del look. A diferencia de Paz, María optó por recogerse el pelo y complementar con unas llamativas sandalias de tiras metalizadas. The 2nd Skin Co. se encuentra, bajo sus propios términos, 'a medio camino entre la alta costura y el prêt-à-porter', un sello que les distingue por sus eclécticas referencias a la cultura popular materializadas de manera artesanal y sumamente sensual. Este diseño en concreto forma parte de su línea Otoño/Invierno 2018-2019, basada en el optimismo de los años ochenta y sus desenfadados iconos de estilo: Jane Fonda, Grace Jones, Farrah Fawcett, entre otras.

Un 'ángel' dio su sello de aprobación

Esta inspiración ochentera y la devoción por el brillo captaron adeptas fuera de las fronteras de España. En diciembre de 2018, poco después del lanzamiento de la colección, Josephine Skriver asistió a la celebración anual de Victoria's Secret, firma de lencería que la lanzó al estrellato, con un diseño casi idéntico al que llevaron Paz Vega y María Pedraza. Se trata de una versión con escote asimétrico (aunque mantiene el detalle de hombros alzados) y cinturón negro en contraste para definir la figura.