Patricia Montero desvela más detalles de su boda con Álex Adrover: varios días de fiesta, cambios de vestido y solo adultos

Suenan campanas de boda para Patricia Montero y Álex Adrover. La pareja, que lleva 16 años junta, se comprometió en el año 2017, pero por la llegada de la pandemia y el nacimiento de su segunda hija tuvieron que posponer en dos ocasiones el enlace. Sin embargo, como dice el refrán, a la tercera va la vencida y los actores ya han comenzado la cuenta atrás para su gran día. “Nos casamos en septiembre. Va a ser una boda bastante atípica porque no va a durar un día, sino que van a ser varios días. Será una fiesta del amor en toda regla”, ha explicado la protagonista de Yo soy Bea.

Patricia Montero sigue cumpliendo sueños: nos cuenta todo sobre su nuevo proyecto y los preparativos de su boda

La intérprete, de 35 años, también ha desvelado que su enlace será ‘adults only’, es decir, no asistirán menores de edad a excepción de sus dos hijas en común: Lis y Laia, de nueve y cuatro años respectivamente. “En un principio será una boda sin niños, pero ellas sí van a estar. Tendrán un papel especial, pero no sabemos muy bien cuál. Les hace mucha ilusión y no paran de preguntar por sus vestidos”.

El momento de pánico de Patricia Montero en una boda, resuelto por su chico con hilo y aguja

Estos días la artista, que también es profesora de yoga y meditación, ha acudido a la Barcelona Bridal Fashion Week para inspirarse para su vestido, que tal y como ella misma ha revelado estará diseñado por la firma española Pronovias. “Habrá varios escenarios diferentes y llevaré varios vestidos. Creo que serán atrevidos y cómodos. Me encanta potenciar las partes de mi cuerpo que me gustan como la espalda y los escotes”.

Pronovias revoluciona Barcelona con un desfile que marca el inicio de una nueva era

Además, la escritora de Pon en Forma tu yo interior, ha confesado que los preparativos de la boda no le están robando demasiado tiempo para otros proyectos personales y laborales porque ha decidido delegar en dos profesionales del sector: el catering Pico Fino, que cuenta con una cocina que combina la tradición del levante peninsular con la innovación internacional, y, además, tiene un servicio de decoración de mesas; y la empresa de organización de eventos Pitimini Eventos.

Patricia Montero recuerda los inicios de su historia de amor con Álex Adróver en su aniversario

La clave del éxito en la historia de amor de Patricia Montero y Álex Adrover

Patricia Montero y Álex Adrover se conocieron hace ya más de una década en el set de rodaje de la ya mencionada serie Yo soy Bea. La química de los intérpretes fue más allá de la ficción y tras un breve tiempo siendo amigos, comenzaron a salir como pareja. Una complicidad que han sabido mantener a pesar del paso del tiempo y el gran cambio que supone ampliar la familia dando la bienvenida a dos niñas. “Esa chispa se mantiene hablando mucho y cuidando mucho la pareja, no olvidando que lo más importante seguimos siendo nosotros”.