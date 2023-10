Patricia Montero sigue cumpliendo sueños: nos cuenta todo sobre su nuevo proyecto y los preparativos de su boda

Patricia Montero es todo energía, felicidad, simpatía, ganas de vivir... y también un ejemplo de constancia y dedicación. A lo largo de toda su carrera ha demostrado que el esfuerzo tiene su recompensa y ahora, más que nunca, ha podido volver a comprobarlo en primera persona. "Estoy supercontenta y muy emocionada. Se puede decir que ¡es un sueño hecho realidad!". Así nos habla la intérprete valenciana del nuevo proyecto en el que se ha embarcado. Actriz, empresaria, profesora de yoga y meditación, escritora... y ahora nos sorprende con su primera línea de ropa. Emocionada, Patricia nos ha contado cómo ha vivido todo este proceso y lo importante que ha sido para ella hacerlo con su prometido, el también actor Álex Adrover. Juntos forman un tándem perfecto en lo profesional pero especialmente en lo personal, ya que no puede sentirse más orgullosa de la familia que ha formado junto a sus dos hijas, Lis y Layla, de las que aprende día a día. ¿Quieres saber todo lo que nos ha contado? ¡Sigue leyendo!

- Han sido dos años de mucho trabajo, ¿cómo ha sido el proceso?

El proceso ha sido superintenso, agotador e emocionante a partes iguales. La sensación ha sido que el tiempo ha volado mientras estábamos metidos en una fábrica entre patrones, ideas, hilos, pantonarios... La ropa Yogimi, está diseñada para todos los momentos de tu vida y eso es lo que más nos gusta, que hemos conseguido una línea de ropa afín a nuestros valores de marca

- Dices que con estas prendas es como si fuéramos desnudos, ¿qué tiene de especial la ropa Yogimi?

El yoga no sólo se queda en la esterilla, sino en tu día a día. Nuestras prendas son versátiles y funcionales, con el objetivo de poder combinarlas también en todos los momentos. Los tejidos son reciclados y bielásticos lo que consigue que la prenda se adapte como una segunda piel y casi no sientas que llevas nada. Sujeta, moldea y resalta la figura, pero sin apretar. Además, todos los modelos empiezan en la talla XS y terminan en la XL, con el objetivo de llegar a todos los cuerpos, haciendo extensible nuestro compromiso de que el yoga es para todos

- ¿Tenías claro qué es lo que querías y lo que no querías?

Completamente. Si algo teníamos claro es que nuestra primera línea de ropa sería diferente a las demás y con un valor y sentido especial. La colección 'Yosoy' nace con este mensaje, para reforzar la idea de que no somos perfectos sino únicos y debemos gustarnos tal como somos, con nuestras virtudes y defectos

- En tu caso, además, eres el 'prototipo' perfecto, por así decirlo, ya que llevas muchos años practicando Yoga y sabes a la perfección los requisitos que debe tener este tipo de ropa

Efectivamente. Casi 30 años han pasado desde que pisé el primer gimnasio con seis años, donde me formé en distintas variantes del fitness. En paralelo, estudié la carrera de danza clásica y tengo más de 10 años de experiencia en el mundo del yoga. Se puede decir que juntando toda la ropa de deporte que he tenido en mi vida, ¡podría montar un centro comercial! (ríe) He probado infinidad de marcas y estilos de ropa, soy una auténtica friki de las costuras, por ejemplo, me molestan siempre. Nuestras prendas Yogimi, llevan costuras planas para evitar que rocen y tampoco llevan etiquetas. Está todo medido al milímetro y están llenas de detalles que hacen de las prendas algo extremadamente cómodo, los tirantes llevan ajustes, las copas son extraíbles... Pero, si algo teníamos claro, es que la ropa Yogimi ademas de cómoda tenía que ser bonita y debías sentirte tú mismo

- ¿Te ha costado mucho conseguir lo que querías?

No ha sido un camino fácil, hemos dado muchos giros, mucha prueba error... 'Yosoy' lleva más de dos años cocinándose a fuego lento, un proceso de mil patrones, ideas, confección, rectificaciones y transformaciones, hasta llegar a la prenda perfecta. Llegó un punto que veíamos difícil continuar sin tener un equipo que remara de la misma manera y trabajara con la misma pasión y amor con el que lo hacemos nosotros

- Algo a destacar es que tenéis el taller en España

Este es el mayor reto al que nos hemos enfrentado, fabricar en España. Nuestro taller Yogimi está en la provincia de Málaga, cerca de nuestra segunda residencia en los últimos años, y eso nos permite poder trabajar mano a mano con nuestro equipo, poder resolver cualquier problema al momento y seguir el proceso de fabricación desde que se corta el patrón hasta que se embolsa para enviar, para asegurarnos de que cumple con los estándares de calidad que ofrecemos. Álex y yo no somos capaces de vender algo en lo que no creemos y eso es también el mayor reto. Somos extremadamente perfeccionistas y no veíamos otra opción si queríamos ofrecer algo que nos compraríamos nosotros, que hacerlo de esta manera, por eso dimos el paso de tener nuestro propio taller

- ¿Recurriste a alguien para que te aconsejara por tema de telas, tallajes, patrones...?

Sí. Desde el principio hemos estado guiados y aconsejados por personas de nuestra confianza expertas en el sector textil. Aunque se puede decir que el 80% del proceso del diseño sale de mis ideas, luego tenemos un equipo de patronistas, figurinista y diseñadores que hacen realidad todas mis locuras, plasmándolas sobre un papel. Es un mundo emocionante, ¡me flipa! Estoy todo el día creando. En el taller me dicen: '¡Salgamos ya con lo nuevo, que si la dejamos un poco más, añade cinco modelos más!' (ríe). Esta línea de ropa es un sueño hecho realidad, diseñar siempre fue una cuenta pendiente desde niña, cuando diseñaba con mi madre los trajes de mis competiciones de danza y baile. Tengo mil carpetas y archivos de años y años, preparando lo que hoy es una realidad, por eso, entre otras cosas, 'Yosoy' tiene tanto valor también para nosotros, porque de alguna manera ha conseguido que yo saque esa parte de mí que estaba aún por despertar

- Tu primera colección tiene cuatro colores con diferentes significados, ¿por qué decidiste hacerlo así?

Porque todo lo que creamos es coherente y va en línea con nuestro valor de marca. Nada de lo que vendemos es porque sí, todo tiene un sentido y va acompañado de un porqué. Es decir, cuando te compras una esterilla, por ejemplo, no es sólo una colchoneta, estás dando un paso más para conocerte más y mejor a ti mismo, la esterilla es tu templo, ese lugar donde poco a poco te irás transformando. Y la ropa es igual. Después de darle sentido a nuestra primera colección con el 'Yosoy', había que darle vida con la gama cromática. Elegimos colores que nos conectan con todo lo que somos. Star White: simplicidad, pureza, desapego, crecimiento y apertura; Inca Gold: puesta en movimiento, acción y energía, lucha, calor y fuego; Laurel Green: conexión con la naturaleza, la madre tierra que nos da vida; y Mellow Rose: piel, sensibilidad, amor y amabilidad, calma y optimismo

- En esta increíble aventura te ha acompañado tu pareja. ¿Álex ha sido parte fundamental del proyecto?

Qué te voy a contar, que lo mencionas y ya me sale una sonrisa en la boca... Siempre está ahí para sumar y empujar en cada paso que doy, pero lo más bonito es, que también sucede al revés. Yogimi fue algo común, aunque parece que sólo estaba yo dando esas clases. Cuando empezó todo, él estaba ahí detrás de la cámara desde el principio, sujetando a dos pequeñas para que no se metieran en el directo, encontrando el mejor micro para que los directos tuvieran la mejor calidad de sonido, estudiando los mejores planos, editándome la mayoría del contenido y siendo el mejor papá conciliador de la historia. ¡Álex es mucho Álex! Y no me cansaré de decir que sin él no sería posible prácticamente nada

- ¿Cómo os complementáis?

Una vez más, somos un equipo. Aunque no es fácil ser jefes los dos, es un reto más como pareja después de 15 años juntos. Álex es el responsable de toda la imagen gráfica de la marca, además dirige y supervisa el taller y almacén Yogimi, pero vamos, que hace de todo. Con decirte que durante los primeros meses de tienda hace dos años, los pedidos los preparaba él... Me encanta porque es cuidadoso y superperfeccionista, mima cada detalle de cualquier labor que ejecute en la empresa. Por ejemplo, el aroma Yogimi de nuestros packaging fue detalle suyo... y así con todo. En mi caso, coordino todo el apartado de yoga y meditación para que la marca sea coherente en todos sus contenidos, redes sociales, blog, calendario de clases gratis, dirijo al pequeño equipo que somos y contacto con proveedores... Y, en tándem, preparamos y elaboramos mil ideas para seguir creando cosas bonitas y no parar de sorprender a nuestros Yogimi Lovers

- Habéis conseguido crear una comunidad muy bonita y especial, ¿cuál crees que es el secreto de vuestro éxito?

La naturalidad. Yogimi somos nosotros y somos lo que veis, sin caretas ni disfraces. Una pareja emprendedora, con ganas de aprender cada día y vivir con pasión todo aquello que hacemos. La gente se siente identificada con nuestra manera de vivir, ser y comunicar, y Yogimi básicamente es eso, ilusión, amor y respeto

- ¿Cuál ha sido la respuesta de vuestros fans ante el lanzamiento de la colección?

El feedback es emocionante. Yo llevo semanas que lloro todos los días, porque aún no me creo que lo hayamos conseguido. Ver además ya las primeras reseñas de la gente que ha recibido sus pedidos y leer todo, tal y como tú lo habías imaginado es fascinante y no hace más que motivarnos para seguir creando y confiando en esa intuición que nos ha llevado hasta aquí. Que nosotros digamos que es la mejor marca que hemos probado vale, pero leerlo de alguien que te ha comprado, es algo inexplicable y supergratificante. Sin duda, estamos comprobando que el trabajo bien hecho tiene su recompensa y por ahora está siendo valorado, así que sólo podemos estar eternamente agradecidos a nuestra comunidad, que sigue siendo nuestro motor diario

- Muchas veces compartís vídeos del día a día con vuestras hijas, ¿cómo lo viven ellas?

La conciliación no es sencilla, especialmente porque trabajamos los dos a la vez y en lo mismo todo el tiempo, pero ha llegado un punto en el que hemos aprendido a hacer de todo con ellas ¡y eso les encanta! Les gusta vernos trabajar, disfrutan y preguntan todo el tiempo por todo, siempre quieren ayudar... La verdad es que, gracias a la educación que estamos dándoles de que nos vean trabajar, también hemos conseguido, dentro de que son niñas, un respeto y algo de espacio mientras lo hacemos, y eso nos permite poder llevarlas a muchos sitios con nosotros, ¡se portan superbien!

- Son muy pequeñas todavía pero, ¿crees que son conscientes de quiénes son sus padres? ¿cómo tratáis el tema de la popularidad?

Layla no se entera de nada todavía y Lis, sí. Este año quizá es el que más consciente está siendo. Y ahí es donde tratamos de explicarle un poco nuestro trabajo y por qué la gente nos conoce, para que entienda que es como una profesión más, es decir, como algo natural. Pero es muy divertida porque aún no lo entiende muy bien y ella nos compara con Aitana: 'Mamá, entonces sois famosos como Aitana' (ríe)

- Desde pequeñas les has inculcado tus grandes pasiones, tus hábitos saludables... ¿es algo que tienen totalmente integrado?

Sí. No cuesta cuidarse en casa porque forma parte de la rutina diaria, comen fruta, verdurita... y les gusta hacer yoga conmigo o ejercicio, cuando entrenamos juntos, por ejemplo, les encanta imitarnos

- Siempre dices lo orgullosa que estás de ellas, ¿cómo son?

Son muy distintas. Lis es más cuidadora, paciente y sensible, mientras que Layla es más guerrera y trasto, aunque supercariñosa. Realmente estamos orgullosos, porque estamos trabajando mucho con ellas la educación emocional y se nos cae la baba al ver cómo a su manera van integrando conceptos. Un día te sueltan: 'Mamá, ¿estás bien?'. Vienen y te abrazan, mientras que otro día te sueltan: 'No me has hablado bien, mamá. Me siento mal por eso' y te quedas a cuadros... En casa no tenemos problema en decir "lo siento" si considerábamos que nos hemos equivocado. Estamos todos para aprender, y ellas nos enseñan cada día también a nosotros

- ¿Qué piensas cuando te paras un segundo y miras la familia que tienes?

Pues que lloro, porque ha superado con creces mis sueños. Siempre quise ser mamá y formar una familia, pero nunca imaginé que sería algo tan absolutamente maravilloso. Ahora cada vez que hago este ejercicio de parar y observar, sólo quiero congelar el tiempo, porque si hay algo que cambiaría, sería ralentizar la velocidad de la vida, para exprimir todavía más los momentos en familia

- Tenemos que preguntarte también por tu boda, ¿os casáis por fin el año que viene?

¡Siiii, no me lo creo! Cinco años después de la pedida y tras tres aplazamientos, ¡habemus boda en 2024!

- ¿Cómo van los preparativos?

Pues superbien porque tenemos un equipazo organizando todo y tener tanto tiempo será la bomba. Ya os iremos contando más adelante, ¡estamos emocionados!

- ¿Ya has elegido vestido de novia? ¿nos puedes dar algún detalle?

Sí, ya tengo ya el diseñador ¡pero no lo puedo decir! Aún no nos hemos puesto con los diseños, y digo "los" porque seguro que habrá varios. De vestidos tengo varias ideas en la cabeza y tengo ganas de empezar a crear ya prontito

- ¿Las niñas tendrán un papel importante en la boda?

Por supuesto. Aún está por ver si habrá o no más niños, porque hemos estado sumando ¡y casi son más que adultos! (ríe) pero ellas estarán seguro, al menos un rato. Les hace mucha ilusión y a nosotros más que estén ese día, después de tantos años

- Patricia, ya son muchos años en este mundo, sin embargo, has sabido encaminar tu carrera hacia lo que de verdad te apasiona. ¿Qué balance haces de todo este tiempo?

¿Sabes qué pasa? Que todo me apasiona. Tengo la suerte de disfrutar todo de la misma manera. Mi profesión de actriz es vocacional, empecé con nueve años y desde el principio aprendí que era una carrera de fondo, ya que nunca sabes cuándo te llegará la oportunidad. Y, a lo largo de mi carrera he hecho de todo: entretenimiento, he escrito dos libros, me he formado como profesora de yoga y meditación, y hace dos años fundé mi propia empresa. Por tanto, el balance es apasionante, ya que no dejo de sorprenderme a mi misma con cada proyecto en el que me embarco, y eso me fascina. No dejar de aprender, descubrir nuevas habilidades y hacer cosas distintas es lo que pido, ¡me encanta esa salida de confort constante!

- Además de este nuevo proyecto, ¿con qué otras cosas estás?

Pufff... con mil capítulos abiertos, pero poco a poco colocando. Yogimi ahora necesita mucho tiempo para poder cubrir todas las necesidades de nuestro público, así que entre la empresa, la boda y alguna cosa más profesional que hay por ahí, no hay mucho cupo para más, pero vamos que no descartamos nada. Lo que venga, ¡felices!

- Hace mucho que no te vemos en pantalla, ¿lo echas de menos?

He estado grabando un personaje muy chulo en una serie de Netflix que se estrenará a finales de este 2023, y estoy a la espera de nuevos proyectos

- Como actriz, ¿tienes algún proyecto soñado?

Siempre he querido formar parte de algún proyecto donde llevar a cabo mis pasiones, la danza y la interpretación

- Ya para terminar, ¿eres feliz?

La felicidad es para mí poder elegir cómo quiero vivir mi vida sin depender de nada ni nadie, y eso es algo que desde hace unos años he cumplido