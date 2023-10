Violeta Mangriñán vuelve a ser ingresada en un hospital en el tercer trimestre de su embarazo

Violeta Mangriñán atraviesa un momento muy delicado en cuanto a salud se refiere. La influencer, en pleno tercer trimestre de embarazo de su segundo hijo, no solo ha sufrido un accidente de coche en la última semana, sino que ha tenido que ser ingresada en el hospital con más de 39 de fiebre y un diagnóstico positivo de gripe A. Varios días después de su ingreso y tras volver a casa, la pareja de Fabio Colloricchio ha revelado que no mejora e incluso ha ido a peor, tanto que incluso ha tenido que volver al hospital.

"De vuelta en el hotel en el que nadie quisiera estar", dice desde la cama del hospital en el que se encuentra ingresada. "Esta tarde han empezado las fiebres altas, pero esta vez he empezado a vomitar sin parar, hasta el agua que bebía. Llevo desde las seis de la tarde aquí, y con la medicación me siento algo mejor, evidentemente tenía una infección bastante grave de oído, sumado a la gripe A, me han puesto antibiótico y si todo evoluciona bien, el sábado me darán el alta", ha revelado y ha querido señalar que afortunadamente el bebé que espera está fuera de peligro: "Gia está bien".

Para tranquilizar a sus fans, ha querido compartir que a pesar de todo este hospital le trae buenos recuerdos. "Aquí di a luz a Gala y daré a luz a Gia si Dios quiere. Dentro de lo que cabe, algo bueno".

Antes de ingresar nuevamente en el hospital, la influencer ya comentaba que su salud no mejoraba. "Sigo mal, bastante mal, anoche me subió la fiebre, por suerte no pasó de 38, pero sobre todo me duele mucho el pecho al respirar y al toser, no está yendo a menos, está yendo a más". El médico tuvo que trasladarse a su domicilio ante tales síntomas y le ha diagnosticado también otitis aguda. "No oigo nada por el oído derecho, la infección ha bajado por la garganta y la tengo en carne viva", compartió con sus fans. La exconcursante de Supervivientes debe seguir en observación para que la infección no empeore y llegue al pulmón. "Vaya semana, es una pesadilla", compartía con sus seguidores.

La mamá de Gala, de un año, tenía una agenda repleta de eventos esta semana, pero tuvo que cancelarlos por las serias complicaciones de salud que sufre, que a su vez le han impedido que se haga la prueba de la glucosa. "Esta semana tenía cuatro rodajes, dos eventos y un viaje...", pero tal y como ha querido recordar "la salud lo es todo y sin ella no somos nada". "Esto es algo insignificante, pero aún así me hace darme cuenta de lo importante que es y pocas veces lo tenemos tan presente, solo nos lo grabamos a fuego en nuestra cabeza cuando nos enfermamos".