El susto de Violeta Mangriñan en pleno embarazo: 'Para lo que ha sido el golpe, podría haber sido mucho peor'

Este fin de semana, Violeta Mangriñan ha tenido un buen susto. La influencer valenciana, que comparte todo con sus fans, ha contado el accidente de coche en el que se ha visto envuelta en pleno embarazo, asegurando que el coche en el que iba "circulaba bastante rápido para la calle en la que transitábamos y no ha tenido capacidad de reacción para frenar". "Nos hemos estampado contra un coche que salía de un garaje. Yo me he comido el asiento del copiloto (...) Por suerte estoy bien. Me duele increíble el cuello, pero por lo menos puedo vivir para contarlo. ", comenzaba diciendo.

Violeta, que está embarazada de su segunda hija, se hizo daño en varias partes del cuerpo, como el abdomen "por el tirón del cinturón con la tripota" pero, sobre todo, en el cuello. "Chic@s estoy bien. Para lo que ha sido el golpe, podría haber sido mucho peor. Gia está perfectamente. Estoy en el hospital a la espera de que me vean el cuello, que es lo que más me duele".

Su pareja, el artista italo-argentino Fabio Colloricchio, fue a buscarla en cuanto se enteró del accidente. "Por suerte, conocía a la chica del otro vehículo porque coincidíamos en el gym. Ha sido encantadora. Ella estaba superasustada también. Nos ha llevado hasta nuestro coche y me ha traído Fab al hospi. Gracias @claricealves por ser tan moni con nosotras", ha dicho mencionando a la mujer del futbolista Marcelo Vieira.

Los cuidados de su familia

Pasadas las horas, Violeta ha contado que: "Puedo hacer vida normal perfectamente pero me sigue doliendo, sobre todo cuando giro el cuello para los lados o arriba y abajo. Anoche me puse la almohadilla eléctrica porque después de toda la tarde por Madrid cogiendo frío me dolía bastante... Hoy espero ir a mejor".

Por suerte, pronto podrá reencontrarse con su madre, Elvira, a la que no ve desde hace dos meses, y que sin duda alguna la llenará de mimos y cuidados. "Espero estar bien y que mi cuello me permita hacer algún plan con ella. Qué ganas de abrazarla, no os hacéis una idea", decía preocupada.

Gestionar el hate

Este fin de semana, la bella valenciana ha querido compartir con todos sus seguidores que muy pronto podrán ver los nuevos trabajos en los que se ha embarcado. "En dos semanas verá la luz un proyecto que me hace mucha ilusión y en un mes otro. Ambos proyectos me tienen muy feliz, pero también muy nerviosa", ha reconocido.

"Y por último, pero muuuy importante, esta semana vuelvo al psicólogo después de más de un año y medio sin ir. Creo que los que me seguís, me conocéis un poco... Paso absolutamente de las polémicas, lamentablemente siempre que me veo envuelta en alguna siempre es por defenderme de personas que me atacan o se meten conmigo, personas a las que no conozco (curioso y triste este dato). La gente por engagement y visibilidad es capaz de cualquier cosa a niveles que me asustan... Les importa tres narices el proceso vulnerable en el que me encuentro. Amo a mi familia por encima de todo, soy muy buena amiga y leal con mis amigos, cuido mucho mi círculo cercano que para mi es sagrado, y trato rodearme de buenas personas que me aporten solo buenas vibras. Gestionar el odio en redes me cuesta mucho estando embarazada porque estoy más sensible de lo habitual, así que volver al psicólogo me va a salvar, me va a ayudar a estar bien y a estar concentrada en todo lo bueno que viene (que no es poco)", ha confesado.