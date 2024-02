Violeta Mangriñán cuenta cómo evoluciona el problema que le detectaron a su hija Gia antes de nacer

Está disfrutando de la llegada de su pequeña Gia, que vino al mundo el pasado uno de febrero y que ya está en casa con su hermana mayor Gala, de año y medio. Violeta Mangriñán está muy pendiente de cómo evoluciona su bebé en estos primeros días y de un problema que le detectaron en una ecografía previa al parto. Antes de ser mamá, Violeta contaba que a su pequeña le habían encontrado un quiste en un ovario, pero que los médicos les habían dicho que con el tiempo disminuiría. Sin embargo no ha sido así como ha contado ella misma respondiendo a la preocupación de una de sus seguidoras.

El conmovedor momento en que Gala, la hija mayor de Violeta Mangriñán, conoce a su hermanita Gia

"No ha disminuido en tamaño como nos dijeron que debería suceder, al contrario, ha crecido… pero nada, lo tendremos muy bien controlado. Gracias por preguntar" comentó. Agradeció además las palabras de apoyo de esta seguidora. Violeta ha compartido además que no tiene planes de aumentar la familia y que se queda por el momento con sus dos niñas. Ha vivido estos días un momento muy emocionante cuando las dos se conocieron en el hospital, un instante que enterneció a la influencer. Ahora empieza a adaptarse a tener dos niñas en casa, algo que le provoca emociones encontradas como ha confesado.

"Sobredosis de emociones a la llegada a casa. Gala es muy sensible y llora cada vez que ve a Gia llorar, y yo lloro de ver llorar a Gala. También me siento muy culpable cada vez que tengo a Gia en brazos y le doy besos delante de Gala. Sé que no tiene sentido, pero siento que la traiciono o me da pena que sienta que ya no la quiero, serán mis hormonas post parto que empiezan a hacer de las suyas… En cualquier caso sé que es un proceso de adaptación para todos y que para ser el primer día no ha estado mal" comentó. Violeta y su pareja Fabio Colloricchio están enamorados de la niña, que se ha convertido en protagonista de muchas de sus publicaciones.

"Morenaza de mi corazón" escribe Violeta junto a varias imágenes de la pequeña a la que muestra descansando y en brazos de su padre. Comparte además una foto con su hermana Gala, que ya tiene a su compañera de juegos en casa. El nacimiento de Gia es una alegría para la pareja que inicia una nueva etapa en Madrid, después de un tiempo viviendo en Valencia. Es en la capital donde han decidido fijar su residencia debido a sus compromisos laborales.