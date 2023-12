Las imágenes de la baby shower de Violeta Mangriñán con su hija mayor de 'ayudante'

Violeta Mangriñán ha compartido uno de los recuerdos que formarán parte de su inolvidable álbum personal. La influencer valenciana ha mostrado varias imágenes de la celebración de la baby shower de su segunda hija, Gia, que está previsto que nazca en las próximas semanas. En la recta final de embarazo, Violeta ha vestido la casa de fiesta con flores blancas frescas y ha preparado un picoteo para sus invitados que han celebrado con ella la próxima llegada de su bebé. “Gia is coming” escribió junto a varias instantáneas de la cita. Por supuesto en ella participó su pequeña Gala, que tiene poco más de un año y ayudó a su mamá a “repartir” la tarta que tenía el nombre de su hermana en la parte superior.

Gala posó con su madre en algunas de las imágenes y también ella recibió a algunos regalos. La que está a punto de convertirse en hermana mayor fue también protagonista con su bonito conjunto de jersey y falda de cuadros, además de una pinza con un lazo en el pelo. ¡Estaba preciosa! Su mamá marcó tripita con un vestido negro ajustado con escote barco y un volante sobre los hombros. Violeta y su pareja, Fabio Colloricchio, dejaron atrás su vida en Valencia para instalarse en Madrid junto a su hija y su perrita Canela, que fue otra de las invitadas a la fiesta en la que no faltó una curiosa manualidad: colgantes con la letra G, inicial de Gia, para pintar de diferentes colores.

Las últimas semanas no han sido sencillas para Violeta que ha tenido algunos percances de salud que la han llevado a ingresar en el hospital. A finales de octubre tuvo un susto con el coche cuando chocó contra un vehículo que salía del garaje. Entonces se hizo daño en varias partes del cuerpo, como el abdomen "por el tirón del cinturón con la tripota" pero, sobre todo, en el cuello. "Para lo que ha sido el golpe, podría haber sido mucho peor. Gia está perfectamente. Estoy en el hospital a la espera de que me vean el cuello, que es lo que más me duele" comentó entonces. Junto a ella en todo momento estuvo su pareja, que no se separó de su lado.

Unos días después tuvo que regresar a la clínica debido a que tenía fiebre elevada, de más de 39, y un diagnóstico de gripe A. “Llevo desde las seis de la tarde aquí, y con la medicación me siento algo mejor, evidentemente tenía una infección bastante grave de oído, sumado a la gripe A, me han puesto antibiótico y si todo evoluciona bien, el sábado me darán el alta" dijo, añadiendo que afortunadamente su embarazo y su hija Gia no se había visto afectadas por la infección.

