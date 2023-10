Violeta Mangriñán explica por qué este embarazo está siendo más duro que el primero La influencer asegura que se planta con dos niñas: 'No voy a probar a tener un tercero'

Violeta Mangriñán está a punto de finalizar el segundo trimestre de su embarazo. Falta poco para poder ver la carita de Gia, su segunda hija, que se llevará apenas un año y unos meses con Gala, su primogénita. La influencer tiene claro que con dos niñas se planta. "No echo de menos al niño ni voy a probar a tener un tercero", ha asegurado. Una opinión que comparte su pareja, Fabio Colloricchio. "No quería niño tampoco. Le gusta estar rodeado de mujeres", afirma Violeta. Este embarazo está siendo más complicado para ella que el anterior, y ha explicado el motivo en un evento de Glowfilter. Dale al play y no te lo pierdas.

