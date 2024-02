Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio dan la bienvenida a su segunda hija ¡ya está aquí Gia!

El 1 de febrero ya forma parte para siempre de la historia de amor de Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchi al ser el día en el que su felicidad se ha completado al darle la bienvenida a Gia, su segunda hija, que ha llegado para colmar de felicidad el hogar que han construido en la capital desde que dejaran atrás su vida Valencia a mediados de 2023. La bebé se convierte así en la mejor compañera de juegos de Gala, de un añito y medio, y Canela, la perrita pomerania que es una hija más para la pareja de influencers, y en una bendición para sus orgullosos papás, que la han recibido con los brazos abiertos.

El mejor regalo para la pareja tras una recta final de embarazo nada fácil

El nacimiento de Gia, la mejor de las alegrías para iniciar un prometedor 2023 repleto de nuevos comienzos, se produce unas semanas después de que Violeta festejara su baby shower rodeada de sus seres queridos. Entre flores blancas frescas, tanto la mamá como los asistentes degustaron un picoteo en el que también participó su primogénita, quien ayudó a la valenciana a “repartir” la tarta que tenía el nombre de su hermana pequeña en la parte superior. Además, el próximo mes de marzo la exconcursante de Supervivientes soplará las velas de sus tres primeras décadas de vida, una celebración que vivirá como radiante mamá de dos preciosas niñas y felizmente enamorada de Fabio, una de las piezas clave de su vida, como también lo son sus padres y su inseparable hermana Lila, ahora convertida de nuevo en tía.

Violeta, que sigue encadenando éxitos profesionales y en la actualidad es presentadora de su propio podcast, Lo tienes crudo, en Podimo, no ha vivido una recta final de embarazo fácil. En las últimas semanas ha encarado percances de salud e incluso algunos de ellos la han llevado a ingresar en el hospital. En octubre tuvo un susto con el coche cuando colisionó contra un vehículo que salía del garaje: "Para lo que ha sido el golpe, podría haber sido mucho peor. Gia está perfectamente. Estoy en el hospital a la espera de que me vean el cuello, que es lo que más me duele" comentó entonces. Unos días más tarde tuvo que volver a la clínica debido a que tenía fiebre elevada, de más de 39, y un diagnóstico de gripe A: “Llevo desde las seis de la tarde aquí, y con la medicación me siento algo mejor, evidentemente tenía una infección bastante grave de oído, sumado a la gripe A, me han puesto antibiótico y si todo evoluciona bien, el sábado me darán el alta" expresó, subrayando en todo momento que, por fortuna, su embarazo no se había visto afectado por la infección.

Breve babymoon en la capital antes de la llegada de Gia

La llegada de Gia se produce días después de que los radiantes papás disfrutaran de una breve pero encantadora babymoon de veinticuatro horas sin salir de la capital. Desconexión, tiempo de calidad y descanso fueron los denominadores comunes de su estancia de una noche en un hotel de la capital, donde también disfrutaron de sus aguas termales. Ahora se preparan para un prometedor 2024 siendo cinco.

