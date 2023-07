La nueva etapa que comienzan Violeta Mangriñán y Fabio: los detalles de su mudanza a Madrid

Loading the player...

"La vida son etapas, son decisiones… No hay fracaso ni error cuando uno trata de hacer lo mejor,sólo aprendizaje, en eso consiste la vida y aquí estamos. Hola de nuevo, Madrid. Habemus pisito". Con estas palabras ha anunciado Violeta Mangriñán su mudanza junto a Fabio Colloricchio. Tras algún tiempo residiendo en Valencia, la pareja volverá a la capital, aunque no lo hará hasta dentro de unos meses. "Nos vemos en Septiembre, aprovecharemos el veranito para dejarte lo más mono y acogedor posible", ha explicado la influencer, quien ha compartido algunas imágenes de su nuevo hogar. Pero ¿por qué han decidido mudarse? Dale al play y no te lo pierdas.

