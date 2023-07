¡Sorpresa! Violeta Mangriñán anuncia que está embarazada de su segundo hijo

Una personita más se une a nuestra historia... Estamos deseando conocerte”. Con este mensaje, Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio han anunciado que ¡van a ampliar la familia! La influencer está embarazada de su segundo hijo y ha querido compartir su alegría con todos sus fans publicando un vídeo muy emotivo en el que aparecen todos juntos en la consulta durante su última ecografía. "¡Hola hermanito, hola hermanita! ¡Mira mi amor!", le dicen a su pequeña Gala, que el próximo 31 de julio celebrará su primer cumpleaños.

La noticia no habría podido llegar en un mejor momento para la pareja, que comenzó su historia de amor en 2019. De hecho, Violeta y Fabbio han querido anunciar la noticia del nuevo bebé que está en camino en una fecha muy especial para ellos: su aniversario.

"Hoy se cumplen cuatro años de esta foto. Hace cuatro años que decidimos empezar una nueva vida juntos y no soltarnos de la mano. Quién nos iba a decir ese día todo lo que estaba por venir durante estos años... Feliz aniversario, amor mío @fabbio", ha escrito la que fuera concursante de Supervivientes. "No se me ocurre un mejor regalo de aniversario... QUE ESTE", dice dando paso al vídeo con el que ha confirmado su segundo embarazo.