Emma García recuerda la curiosa forma en que pidió matrimonio a su marido: 'Fue muy bonito'

Este lunes 11 de diciembre ha sido un día muy emocionante para Emma García, que ha visitado el plató de Lo tienes crudo, el videopodcast de charlas cercanas e informales presentado por Violeta Mangriñán en Podimo. Un proyecto que la influencer comenzó hace varias semanas y donde ha entrevistado a personalidades como Alice Campello o Fabio Coloricchio, su novio. En esta ocasión, la protagonista de la entrega ha sido la presentadora que vio a la mamá de Gala y Gia dar sus primeros pasos en la pequeña pantalla a su paso por Mujeres, Hombres y Viceversa y el resultado ha sido una encantadora conversación en la que no han faltado los recuerdos, la nostalgia, la admiración mutua, el cariño palpable y las sorprendentes revelaciones por parte de la invitada, que no acostumbra a ahondar en aspectos de su vida íntima.

En la cama y "muy bonito", así fue el momento de la pedida de Emma a Aitor

A sus 50 años, Emma, que recientemente ha sido galardonada con la prestigiosa Antena de Oro, presume de estar más feliz que nunca, algo que ha confesado emocionada a Violeta, pues en lo laboral sigue viviendo con pasión cada jornada de grabación como si fuera la primera, mientras que en lo personal no puede estar más orgullosa de la familia que ha construido de la mano de Aitor Senar, su marido. Veintidós años han pasado desde que la reputada periodista sellara su amor ante el altar con el ingeniero y padre de su hija Uxue, de 17, al que conoció cuando ambos eran adolescentes. Precisamente sobre su compromiso con el amor de su vida ha hablado con la creadora de contenido, una pedida que ha contado que llevó a cabo ella y que fue, cuanto menos, curiosa.

Sin borrar la característica sonrisa que siempre dibuja en su rostro y después de preguntar a su interlocutora por sus planes de formalizar su historia de amor con Fabio, Emma ha recordado que inicialmente ni ella ni su esposo tenían intención de casarse, pero hubo algo que le hizo cambiar de opinión: la boda de su hermano, que se celebró un año antes. "Me pareció algo maravilloso porque vi tanta felicidad y a toda la familia unida disfrutando tanto, que dije '¿y por qué no?'", ha rememorado echando la vista atrás. Ante la sorprendida mirada de Violeta, que desconocía por completo este detalle de la vida de la actual conductora de Fiesta y considera que dar ese paso "no le pega nada", ha contado que "estábamos un día en la cama y le dije 'cariño, ¿nos casamos?'": "Fue muy bonito, la verdad", ha agregado visiblemente entusiasmada y tan encantada con el paso que dio que ha animado a la exconcursante de Supervivientes, con quien ha demostrado gran complicidad, a hacerlo.

Así es el lado personal de Emma García: más de 30 años con su marido Aitor y madre de una hija adolescente

La familia, el pilar de la presentadora

Para Emma, la familia es su sostén y su prioridad, razón por la que se ha vuelto a deshacer en halagos con ellos, en especial con su única hija, una joven "muy buena", de incontestable belleza y con mucha personalidad que le ha dado grandes lecciones. También ha recordado con dolor algunos miembros que ya no están, como su padre, su ejemplar aita, que falleció en febrero del pasado año, un momento "complicadísimo" para ella, que en su día ya comentó que, si bien su despedida había sido muy difícil, "el cariño que hemos recibido nos ha reconfortado, es lo que tiene ser una persona tan bondadosa". Ahora ha contado que el día después de su entierro no faltó a la cita con su programa, una entrega que le dedicó: "Sentí calma porque me pude despedir de él, pero fue duro", ha admitido: "Me siento tan afortunada de haber tenido un padre así, que me ha dado esos valores, esos abrazos... Echo mucho de menos sus miradas".

Su abuelito, que murió durante su etapa en Mujeres, Hombres y Viceversa, fue otra dura pérdida que encaró, algo que decidió llevar bajo la más absoluta discreción, pues su profesionalidad la define, e incluso fue a grabar; sin embargo, tal y como ha expresado, un miembro del equipo del programa detectó que estaba más seria de lo habitual y fue entonces cuando se abrió. En cuanto a su abuelita, que también falleció hace unos años, ha dicho que es, junto a su madre, "una referencia absoluta": "Son mi pilar y lo han sido", ha concluido.

El emotivo discurso de agradecimiento de Emma García con recuerdo a su hija Uxue y su padre fallecido

Emma García se emociona al hablar de su familia: 'A veces hay situaciones difíciles'