Violeta Mangriñán, trasladada en ambulancia al hospital días después de su accidente de coche

No están siendo días fáciles para Violeta Mangriñán. Si este fin de semana la influencer valenciana, que ya se encuentra en la fase inicial del tercer trimestre de su segundo embarazo, sufría un accidente de coche que precipitó una colisión contra otro vehículo que salía de un garaje, ahora ha tenido que visitar el hospital de nuevo. Si bien por fortuna aquello, que ocurrió porque el automóvil en el que iba montada "circulaba bastante rápido para la calle en la que transitábamos y no ha tenido capacidad de reacción para frenar", se quedó en un susto, la pequeña Gia, su hija, se encuentra perfectamente y su única gran secuela es el dolor de cuello, la novia de Fabio Colloricchio ha vuelto a encarar un nuevo revés. ¿El motivo? Problemas de salud que le han llevado a pasar "la peor noche de mi vida".

El susto de Violeta Mangriñan en pleno embarazo: 'Para lo que ha sido el golpe, podría haber sido mucho peor'

Violeta, diagnosticada de Gripe A y sin secuelas para Gia

Ya lo avisaba la exconcursante de Supervivientes este martes 24 de octubre por la mañana en su perfil social, "nunca jamás me he sentido tan mal en 29 años, y mira que me he puesto malita más veces de las que me hubiese gustado", unas palabras con las que despertaba la preocupación de su comunidad virtual, pues, tal y como ha explicado, "las fiebres muy altas no son buenas para los bebés" y ayer fue la primera vez que tuvo esta destemplanza estando embarazada. "Llevo con fiebre desde anoche y esta mañana ni siquiera me respondían las piernas, me he asustado muchísimo, estoy a la espera de que me haga efecto la medicación, de lo contrario, a mediodía viene una ambulancia para llevarme al hospital y que puedan hacerme las pruebas pertinentes para darme la medicación adecuada", avanzaba entonces.

Desafortunadamente, el tratamiento a base de paracetamol que estaba siguiendo en casa no le ha hecho el efecto esperado y su temperatura corporal continuaba siendo muy elevada, por lo que una ambulancia se ha desplazado hasta su domicilio, ubicado a veinte minutos de la capital, para trasladarla al centro hospitalario. "Al estar embarazada, el médico no puede atenderla en casa y hemos venido en ambulancia hasta aquí; le han hecho pruebas y ha dado positivo en Gripe A", ha explicado Lila, hermana menor de Violeta, que no se ha separado de su lado y pasará esta noche de ingreso con ella: "Me ha pedido que os diga que Gia está perfectamente. Infinitas gracias, de corazón, por preocuparos por ella y por todos los mensajes que le habéis enviado", ha concluido la también creadora de contenido, que recientemente se ha instalado en Madrid tras mudarse de su Valencia natal a un piso que comparte con su íntima amiga Sophie Tatar, excompañera de Violeta en Mujeres y hombres y viceversa.

Actitud optimista y mensaje tranquilizador a sus fans

Por su parte, la mamá de Gala, que en los próximos meses podrá ver la carita a su segunda hija, se mantiene optimista y "positiva ante la vida", pues para ella lo prioritario es que la bebé, que se llevará apenas un año y unos meses con su primogénita, esté en perfectas condiciones. Agradecida con sus fans, que se han volcado con ella en esta difícil situación, ha lanzado un mensaje tranquilizador y ha compartido los síntomas que tenía antes de que la ambulancia la llevara al hospital. "Tenía 39,2 de fiebre con sudores, escalofríos y un dolor muy fuerte en el pecho. Al llamar al médico y decirles que Fabio también estaba mal me han traido en ambulancia al hospital", ha comentado, al tiempo que ha confirmado que dormirá en la camilla arropada por su inseparable hermana.

A estos complicados contratiempos se añade que este embarazo no está siendo tan llevadero como el anterior, ya que está experimentando síntomas muy diferentes, como gran sensibilidad en el pecho, ardores y mayor cansancio, retención de líquidos y fatiga, a lo que se suma la responsabilidad extra de cuidar a Gala, que demanda mucha atención por su parte: "Pero es por el mejor de los motivos, así que valdrá la pena", reflexionaba a inicios de mes en un evento.

Los secretos del entrenamiento y la dieta premamá de Violeta Mangriñán en su segundo embarazo