Christian Gálvez revela en una carta por qué está tan enamorado de Patricia Pardo

Nada es suficiente para demostrar el amor que siente por Patricia Pardo. Además de sorprenderla en directo y organizarle una gran fiesta por su 40 cumpleaños, que la hizo llorar de felicidad, Christian Gálvez se ha sincerado como nunca antes lo había hecho en una reveladora carta en la que confiesa por qué está tan enamorado de esposa y madre de su futuro hijo.

"Te admiro desde que te conocí, pero desde esta semana te admiro aún más si cabe. Con muchas cosas a favor pero otras tantas en contra, has aguantado, has luchado, has trabajado, has perseverado. Has sido una gran profesional, te has levantado antes que nadie, te has acostado más tarde que todos. Y eso que era tu semana, la semana de tu 40 cumpleaños. Y es que tu profesionalidad te hace buscar la excelencia en cada momento. Que debería ser lo normal pero en tu caso es único y excepcional", comienza una declaración de amor sin precedentes que ha acompañado con una foto en la que él la coge por la cintura.

"Muchos no saben el tesoro que tienen a su lado. En definitiva, no has dejado de ser tú", continúa el presentador de 25 palabras, que elogia por encima de todo su papel como esposa y madre. "Además de todo ello, has sido una madre ejemplar y una pareja perfecta. Atenta, preocupada, cariñosa y generosa. No puedo dejar de estar orgulloso al verte cuidar y educar a las peques. Qué gran inspiración eres para ellas y qué gran inspiración serás para nuestro bebé", dice el presentador madrileño que cuenta las semanas para ver la carita de su hijo, que se unirá a las dos hijas, Aurora y Sofía, que tiene ella de un matrimonio anterior.

"Y afortunado yo, que sé a quién tengo a mi lado. Una mujer, una compañera de vida, que me hace mejor, que me hace sentir único. Pero la realidad es que tú sí eres única. Por 40 años más unidos. Por muchos amaneceres, “5 sentidos”, 9 rosas, desayunos, “cachorritos”, legos y abrazos juntos. Mi luz, mi camino, mi inspiración: TÚ.Te amo, Feliz todo solo contigo", concluye esta misiva en la que ha gritado su amor en público.

Desde que anunciaran su relación en febrero de 2022 han demostrado ser una de las parejas más enamoradas de la televisión. Son innumerables las muestras de cariño que se han dedicado el uno al otro, lo que nadie podía imaginar es que estuvieran casados desde hace un año. La pareja lo dio a conocer el día de su primer aniversario de boda y al mismo tiempo anunciaban que estaban esperando su primer hijo en común, un niño que nacerá a principios de enero. Dos noticias que dejaban completamente asombrados a sus seguidores.

El embarazo de la presentadora gallega ha llegado en una época de grandes cambios en Mediaset. Tras el final de Sálvame, Ana Rosa Quintana tomará las riendas de las tardes de Telecinco con el espacio de entretenimiento e información TardeAR, y ahora los grandes protagonistas de la mañana son Patricia Pardo y Joaquín Prat, que se enfrentan a un gran desafío con el programa Vamos a Ver.