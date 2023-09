Las lágrimas de Patricia Pardo tras la sorpresa en directo de Christian Gálvez por su 40 cumpleaños

Patricia Pardo cumple hoy 40 años, sin embargo, el destino ha querido que esta fecha tan especial para ella coincidiera con una de sus mañanas más intensas y tristes de su trayectoria periodista tras conocer, nada más llegar a la redacción de Telecinco, que María Teresa Campos había fallecido.

Consciente del duro programa que tenía por delante, la presentadora de El programa del verano pedía a sus compañeros que no la felicitaran públicamente, petición que, a última hora de la mañana, algunos de ellos pasaban por alto. “Sabía que esto podía pasar” declaraba Patricia al ser sorprendida en directo y desde la distancia por una de sus mejores amigas de la infancia. “Le había pedido al equipo que no me felicitara porque no era el día, pero de verdad que te agradezco de corazón. Olalla sí que es la familia elegida” afirmaba la presentadora sin poder contener las lágrimas.

“Patri de pequeña era exactamente igual que hoy” relataba Olalla desde Santiago de Compostela, tierra natal de la presentadora, a quien definió como una persona “muy sensible, muy cariñosa, muy de corazón, muy autoexigente y también con un poquito de carácter”.

Sin embargo, cuando parecía que las sorpresas habían terminado, Patricia, era sorprendida con un trozo de su tarta favorita, de queso y chocolate, y un enorme ramo de flores, compuesto por nueve rosas rojas. A la presentadora no le hacía falta leer la tarjeta de la persona que se lo enviaba, contaba las flores y decía sin poder contener la emoción: “Son de Chris. Me estoy muriendo de vergüenza”.

Con apenas un hilo de voz y deseando que su momento de protagonismo llegara a su fin, la gallega afirmaba: “Lo más importante para mí es notar el apoyo y el cariño de los compañeros. Es lo más importante y lo más enriquecedor”.

Momentos antes de esta sorpresa, Patricia, quien está esperando su primer hijo en común junto a Christian Gálvez, hablaba con el presentador, quien entraba en directo para hablar sobre la relación que mantenía con María Teresa Campos, a quien admiraba profesionalmente, y cumpliendo con el deseo de su mujer, con quien contrajo matrimonio en secreto hace un año, se mordía la lengua para no felicitarla.

Pero Christian o Chris, como ella le llama cariñosamente, ya se había adelantado a los acontecimientos, y ayer en sus redes sociales enviaba un bonito mensaje a la madre de su futuro hijo. Un texto que el presentador ilustraba con las que él consideraba las tres mejores imágenes de su relación.

“Esta semana es muy especial para nosotros ya que mi mujer cumple en estos días 40 años. Estos son tres de mis mejores recuerdos con Patricia Pardo, aunque hay muchísimos más“empezaba diciendo el mostoleño. “La ventana del Atlántico: fue nuestro primer viaje juntos, y fuimos a Galicia, su tierra. Esa foto la tomamos antes de volver a Madrid, después de comer con la que sería mi nueva familia. Nos la tomaron una familia y no sabíamos que, a unos cuantos metros de allí, unos fotógrafos terminarían publicándola también. Me gusta pensar que tenemos de ese lugar dos puntos de vista diferentes. Hogar: esa foto la compartimos este verano. Una foto tomada en un lugar muy especial por una persona muy especial para dar la noticia más especial que podíamos compartir con vosotros: la familia crece" continua Gálvez.

“Cabo Finisterre: una foto tomada a finales del 2022, la elegida para ilustrar por primera vez en nuestras redes nuestro amor el último día del 2022. La aventura vale la pena. Solo si es contigo” termina diciendo el presentador, quien ya tacha los días para ver la cara de su bebé.