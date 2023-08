Christian Gálvez habla por primera vez sobre su próxima paternidad con Patricia Pardo

Christian Gálvez ha hablado por primera vez del hijo que espera con su mujer, la periodista Patricia Pardo. El presentador, de 43 años, está encantado con su próxima paternidad, un nuevo capítulo en su vida que afronta con la mayor ilusión del mundo. "No lo sé, pero bueno, iré aprendiendo, pasiño a pasiño y nada, muy bien, muy feliz, descubriendo cositas nuevas. ¡Imagínate!", declaró a Europa Press con una gran sonrisa.

Mientras pronunciaba estas palabras, la futura mamá sonreía y explicaba a la prensa cómo se encontraba: "La verdad que lo llevo muy bien, igual que con las dos niñas. A ver qué tal se porta ahora con los madrugones, pero muy bien, muy contentos". Además, la periodista aseguró que su marido se está portando de maravilla con ella. "Él ya me cuidaba antes de estar embarazada, pero ahora más todavía, estamos muy bien, muy tranquilos y muy felices".

Horas antes de esta aparición conjunta en las inmediaciones de Telecinco, Patricia confirmaba en el plató de El programa del verano que el bebé que espera con Christian es un niño y que su nacimiento está previsto para principios de enero. "Yo quería un niño y sus hermanitas también", dijo la periodista, que es madre de dos niñas, Aurora y Sofía, de siete y cuatro años respectivamente, nacidas de su anterior matrimonio con Francisco Márquez.

La comunicadora también confesó que todavía no tenían elegido el nombre del bebé. "Tenemos una pequeña disputa porque a cada uno le gusta uno diferente". Lo que tiene claro es que el deseo de sus hijas de llamarlo Carlos no se va a hacer realidad. "Siempre han dicho que querían que fuese Carlos, pero no va a poder ser. Lo siento hijas no lo veo".

Christian tiene muy claro quién va a ser su referente en esta nueva etapa de su vida: su padre, Juan Carlos Gálvez. "Si alguna vez yo soy padre, ojalá sea para mi hijo, al menos, la mitad de lo que tú significas para mí", le dijo el pasado 19 de marzo. "Estoy muy orgulloso de las raíces que me dio mi padre: mis orígenes en Móstoles, con humildad y perseverancia. Y también estoy orgulloso de las alas que me dio mi padre, apasionado de la cetrería, para surcar el cielo, porque las alas son mías y el cielo, el cielo no es de nadie. No sé si has sido el mejor padre del mundo. ¿Qué más da? No existe un manual para ello. Yo te aseguro que no he sido el mejor hijo, sin duda. Pero los dos hemos intentado en cada momento ser el mejor para el otro así que sí, papá, estoy orgulloso de ti", añadió.

Declaraciones sobre su boda sorpresa

El presentador está viviendo un momento muy dulce y no quiere esconderlo. Por eso, no dudó en responder a las preguntas sobre su boda con Patricia, celebrada el 29 de julio de 2022. "En el momento en el que Pati y yo decidimos formar una pareja, conocer a las niñas... es un papel más, un papel menos, da igual, lo importante es que estamos enamorados, todo va viento en popa y muy felices", manifestó. La periodista gallega, por su parte, aclaró que su boda no había sido secreta. "Lo de secreta lo decís vosotros", dijo entre risas. Y Christian puntualizó: "Nosotros nunca escondimos nada".

Ser padre, el mayor deseo de Christian Gálvez

El presentador nunca ha ocultado sus deseos de ser padre, un tema que llegó a ser un problema con su anterior mujer, la exgimnasta olímpica Almudena Cid. "He tenido una época muy difícil con este tema porque Chris lo compartía todo en su programa. A él muchas veces se le olvida que le ven millones de espectadores. Él quiso expresar el deseo de ser padres, entonces, luego íbamos al supermercado y la cajera me preguntaba que cuándo tendríamos hijos”, recordó Almudena en una entrevista concedida a Toñi Moreno en Telecinco. "Sentía tanta presión que hasta llegué a tener pesadillas", contó con lágrimas en los ojos.

En su último reportaje en ¡HOLA! con el presentador, la exgimnasta olímpica también habló sobre este asunto. "Hubo un momento en que no sabía qué era lo que quería, pero ahora estoy capacitada para poder decidir firmemente qué es lo que quiero hacer. No descarto ser madre, pero porque ya sé que es algo descartable. Hace años no me dejaron ni planteármelo, parecía que tenía que serlo sí o sí", afirmó. Estas palabras las pronunció a finales de 2019. Después, tras su separación y conocer que Christian había formado una nueva familia, Almudena dijo en ¡HOLA!: "Agradezco a la vida no haber sido madre. Había algo dentro de mí que me decía que no lo fuera, y acerté".