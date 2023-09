Melodie Peñalver, de 'La isla de las tentaciones', operada de urgencia tras sufrir un grave accidente

Melodie Peñalver está viviendo uno de los momentos complicados de su vida. La creadora de contenido, conocida por su participación en el reality de Telecinco La isla de las tentaciones, ha tenido que ser operada de urgencia. Ha sido la propia influencer la encargada de contar los hechos a través de su perfil público, donde ha revelado que ha sufrido un fuerte accidente de tráfico con el que casi pierde la vida.

La concursante de realities ha contado a sus seguidores que estaba "muy asustada" por las circunstancias que estaba viviendo. Debido al suceso, ha tenido que pasar por el quirófano: ''Lo primero de todo estoy bien, pero he tenido un accidente de tráfico y me he roto el brazo por varios sitios. Me tienen que operar de urgencia y no sé ahora mismo mucho más. Deseadme suerte porque estoy un poco asustada''.

A las pocas horas, la joven ha pasado por quirófano y le han operado tras su accidente. Tras despertar de la sedación, ha querido desvelar cómo se encuentra: "La operación fue más complicada de lo que esperaban y me han puesto

una placa de hierro que me llega casi hasta el antebrazo y no voy a mentir, esto duele mucho". Junto al texto, ha compartido una imagen en la que aparece con el camisón del hospital y con el brazo en un cabestrillo de color azul. También ha confesado que todo se le hace más cuesta arriba porque tiene que hacer todo con un brazo: "Todo esto teniendo en cuenta que esto me ha pasado en el brazo izquierdo y yo soy zurda. Estoy haciendo prácticamente todo con una mano y con la derecha que soy prácticamente nula".

Siendo consciente de que le vienen "unos meses muy duros", la joven ha querido explicar cómo fue ese "accidente múltiple" en el que "los culpables se dieron a la fuga" y del que apenas se acuerda. "Solo sé que me vi el brazo colgado y no paraba de gritar del dolor, solo pedía una ambulancia. Mi coche ha quedado destrozado", manifestaba. E incluso ha querido denunciar públicamente que hubo gente que se puso a grabarla en vez de ayudarla.

Su paso por Telecinco

Melodie Peñalver saltó a la fama por su paso por el reality de parejas presentado por Sandra Barneda. En su caso, la joven participó en la segunda edición del programa, temporada a la que acudió junto a su pareja Christian Jerez, con quien llevaba 9 años de relación. A pesar de llevar casi una década juntos, su noviazgo se rompió en la isla caribeña. Además, la modelo conoció allí a Beltrán, uno de los tentadores más mediáticos de la historia del programa, con quien la chica empezó una corta relación cuando regresaron a España. Aunque Melodie tuvo un canal en Mtmad, la mujer se ha centrado en crecer en las redes sociales, ámbito en el que se siente cómoda y en el que ha construido un fiel séquito de fans.

