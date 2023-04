En qué punto se encuentran las parejas de 'La isla de las tentaciones' antes de las hogueras finales

La sexta temporada de La isla de las tentaciones llega a su recta final tras varias semanas de tensiones, discusiones e infidelidades entre sus parejas. Después de que los concursantes se enfrentaran a los solteros y solteras con los que sus novios y novias han conectado o han caído en la tentación, Sandra Barneda vuelve a ponerse al frente de las hogueras finales, donde todos ellos deberán elegir si volver a España con quien pensaban que iban a estar toda la vida, solos o con un nuevo amor. Tras el último programa, en el que Laura y Alejandro (al que han relacionado con Alba Carrillo) fueron los primeros en volver a verse y en el que se saludaron cordialmente pero no quisieron dirigirse la palabra durante unos minutos, los encuentros de este lunes 17 de abril prometen que van a dejar muchas lágrimas, reproches y momentos llenos de emociones.

En este programa tan crucial para las historias de amor de las parejas, los espectadores descubrirán la montaña rusa emocional que van a vivir muchos de ellos. Aunque Laura y Alejandro comenzaron sin querer hablarse porque se sentían traicionados, ella intentará explicarle a su novio por qué ha caído en la tentación con Saúl mientras que él pasará del enfado al llanto y viceversa. Además, Naomi y Adrián vivirán algo similar. Mientras que la participante, que hace unas semanas mostró el problema que sufrió tras su último retoque estético, se va a enfrentar fuertemente contra su novio diciéndole que se ha pasado con su comportamiento en la villa y también le reprochará entre lágrimas su caída en la tentación con Keyla. Pero no solo eso, el novio de la influencer no parará de llorar en su reencuentro, en el que también le dirá a su novia lo triste que está de que le haya sido infiel con Napoli.

Quienes vivirán uno de los momentos más difíciles de la noche son Álex y Marina. Tensión, reproches y algunos gritos que van a dejar a Sandra Barneda muy sorprendida. Sin mirarse a la cara ni saludarse, el concursante tirará al suelo la pulsera que en un pasado le regaló su novia y que ella decidió devolverle como gesto de ruptura. "Estoy tranquilo porque me ha relajado ver de qué palo viene y de qué pie cojea. He sentido asco al volver a verte", dirá muy enfadado el concursante mientras la que es todavía su pareja le echará en cara que haya caído en la tentación con Yaiza. "Y me lo dices tú, que desde el primer momento aquí te has olvidado de que estabas conmigo y en ningún momento me has querido, pero ni aquí ni fuera", expresará.

"Estoy convencido que va a ser una Lydia muy desilusionada, pero que aún hay espacio en su corazón para mí y para nuestro amor, dijo Manuel a la presentadora el pasad programa al pensar en lo que puede pasar en la hoguera final cuando se encuentre con su pareja. Pero antes del esperado cara a cara, el participante ha reflexionado y se ha mostrado con muchas dudas no solo sobre qué actitud iba a tener su novia cuando le viera, sino también sobre el futuro de su relación con ella. "No sé si va a querer entenderme, aclarar las cosas conmigo, si va a querer verme… me da bastante miedo. Y que pueda perdonar los sentimientos que me han florecido por Miriam", ha dicho muy preocupado.