Naomi Asensi cuenta el problema que ha sufrido tras su último retoque estético

Naomi Asensi, que se ha convertido en pocos programas en la concursante revelación de La isla de las tentaciones 6, ha explicado a todos sus seguidores los problemas que ha sufrido por culpa de uno de los últimos retoques estéticos que se ha hecho. La participante ha mostrado en su canal de Mtmad la hinchazón que tuvo tras realizarse un aumento de mentón, algo que le ha hecho pensar en que nunca más se tocará el rostro. "Las redes sociales tienen mucho peligro. Tras ver que a otras chicas que estuvieron en el reality les había quedado bien pues decidí pincharme en la barbilla. Al principio vi que había qudado bien pero al llegar a mi casa se empezó a hinchar y a hacerse una bola. La doctora me dijo que era normal, pero yo veía que era raro y que cada vez tenía más proyección", ha dicho.

La concursante de la sexta edición de La isla de las tentaciones, que ha revelado que además se ha operado el pecho por que tenia un "complejo enorme" y se ha puesto ácido hialurónico en los labios varias veces, ha dicho también que con tanta hinchazón de la barbilla se parecía a "una bruja". "Además se me empezó a poner rojo. Llamé a la doctora y le dije que me lo quitara. Me empecé a emparanoiar y a pensar que aunque me bajara de tamaño no me iba a gustar el resultado porque mi barbilla me hacía parecer más niña", ha contado Naomi, que tras agobiarse decidió acudir a la clínica para que le pincharan el líquido (hialuronidasa) que elimina lo que le habían puesto.

Después de volverse a pinchar para eliminar el ácido, Naomi ha asegurado que la zona se empezó a poner peor e hincharse más, lo que le hizo notar que tenía una gran bola. Así, la doctora de la concursante además le mandó antiinflamatorios "muy fuertes", algo que incluso sorprendió a la farmaceútica. "También me puse mucho hielo y con las pastillas noté que me iba bajando, pero me ha tartado varios días. Y para colmo se me empezó a pelarse y tenía las pieles colgando, así mucha cremita para ponerme bien", ha contado Asensi, que ha explicado a todos sus seguidores que si no se han dado cuenta del problema cuando lo ha tenido es porque tiene "un máster en discrección" y sabe cómo hacer sus vídeos.

Con la "lección aprendida", Naomi ha asegurado que nunca más se va a volver a tocar el rostro, aunque no promete nada porque desde que tuvo un piercing en la nariz siente que uno de los agujeros está más cerrado y le gustaría que estuviera simétrico. "Siempre he tenido complejo con eso, pero de verdad que no me voy a hacer nada más en la cara. Quizá cuando se me vayan los labios dentro de un año me los retoco", ha dicho la participante.