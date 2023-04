Laura Casabela, de 'La isla de las tentaciones', está embarazada de su segundo hijo

La familia de La isla de las tentaciones está de enhorabuena. Laura Casabela, que fue a poner a prueba la fuerza de su amor junto a Mario en la quinta temporada, ha anunciado que espera a su segundo hijo. La exconcursante del reality de Telecinco ha sorprendido a todos sus seguidores al hacer público su noticia más especial. Un poco nerviosa, la que fuera una de las participantes con más frentes abiertos de la edición, ha contado junto a su novio Cristian Llorca en su canal de Mtmad que está embarazada. "No pensaba contarlo", ha dicho antes de enseñar el test de embarazo positivo para que todos pudieran comprobar que era cierto. "Me encontraba un poquito mal. No estaba bien y algunos de mis seguidores lo han sabido por cómo me he comportado", ha continuado diciendo la influencer.

Todavía sin poder creérselo, Laura ha revelado que han estado haciendo bromas sobre quedarse embarazada de nuevo cuando en realidad lo estaba sin saberlo. Pero además, la que fuera novia de Mario González ha explicado que hace unos meses tuvo que dejar sus pastillas anticonceptivas, que llevaba ocho año tomando sin descanso, por un problema de salud y que como los médicos le dijeron que era casi imposible que pudiieran ser padres en estos momentos, la buena nueva ha sido algo muy inesperado. "Me di cuenta al hacerme un test, solo por quedarme tranquila. Di negativo y seguí tranquila otro mes más hasta que empecé a sentirme como cuando estaba embarazada de mi primer hijo Adam", ha dicho Casabela.

En shock por la llegada del próximo bebé y dejando claro que "no lo estábamos buscando", la pareja se enfrenta a una nueva aventura siendo conscientes de que llevan poco tiempo juntos (no llega al año) y que el o la recién nacida va a suponer un cambio radical en sus vidas porque además Cristian vive en Francia. "He estado una semana teniendo naúseas, mareos por las tardes, con la tripa hinchada, muy cansada y con mucho sueño... y estando viéndole en su casa compramos otro test y en cuestión de cinco segundos salieron las dos rayas. Nos cogió de sopetón. Cuando se lo conté pensaba que era una broma, pero cuando vio que no, me dio un abrazo y me dijo que no me preocupara", ha dicho Laura.

Sin haber hablado anteriormente sobre el tema, Laura y Cristian han confesado que estaban nerviosos porque no sabían qué pensaba el otro sobre si querían ser o no padres juntos. "Estábamos ilusionados pero era una sensación rara. A veces vienen las cosas así y ya está", ha dicho Cristan, que además cree que la sociedad tiene estipulada una serie de normas a la hora de ser pareja que no tienen por qué cumplir. Casabela también ha añadido que ahora se encuentra más preparada que cuando tuvo a su primer hijo con 18 años porque entonces "era una niña" y aunque le ha pillado por sorpresa cree que está cumpliendo con el sueño de volver a ser madre. "Un corazoncito late dentro de mi barriguita desde hace 12 semanas. A veces la vida nos sorprende y tiene planes para nosotros que ni siquiera nosotros sabíamos… ojalá todos fueran la mitad de bonitos que este", ha escrito en sus perfiles sociales junto a la foto de una ecografía.