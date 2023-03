Quién es Elena Adsuara, la concursante de 'La isla de las tentaciones' que dio el mayor susto al programa

La sexta edición de La isla de las tentaciones continúa siendo toda una revolución gracias a sus participantes, entre las que se encuentra Elena Adsuara. La joven, que ha acudido al reality de Telecinco junto a su novio David para ver si su relación es estable o hay algunos solteros y solteras que puedan hacer tambalear sus cimientos, tiene 23 años, es de Castellón, trabaja como educadora infantil y se apoda a sí misma y a su chico como "Barbie y Ken". A pesar de que ambos aseguran quererse muchísimo, la pareja de la concursante la define como una chica "bastante celosa" y se atreve hasta a puntuarle con un 9,5 sobre 10 para determinar el grado de sentimientos negativos que ella a veces muestra, aunque Elena ha confesado que desconfía por lo que tuvo que vivir con su ex: "Me engañó", dijo en su vídeo de presentación.

VER GALERÍA

Quién es Miguel de Hoyos, nuevo tentador VIP de 'La isla de las tentaciones 6'

Amante de la moda, los viajes, las marcas de lujo y la vida fitness, tal y como ella misma muestra en sus perfiles sociales, Elena conoció a David a través de las redes y aunque al principio tuvo miedo de quedar con él pensando que no le iba a gustar, desde el momento que se vieron no se han vuelto a separar. "Le hablé y tardó mucho en contestarme y a partir de ahí empezó todo", contó sobre su novio, que ya se ha dejado llevar con una de las solteras en su villa. El concursante ha caído en la tentación con María, lo que provocó durante la segunda hoguera que su novia se desmayara en directo. Primero se levantó muy triste, enfadada y decepcionada mientras lloraba y gritaba incrédula por sentirse "traicionada" de esa manera hasta que al volver al sentarse cayó entre los asientos de sus compañeras.

El equipo de La isla de las tentaciones entró rápidamente para ayudarla, asistirla y llevársela al servicio médico, donde fortunadamente se recuperó sin mayores problemas. "Está en el servicio médico, ha sido una bajada de tensión. Creemos que lo mejor es que no vuelva a la hoguera", dijo Sandra Barneda a las chicas. "No veo ninguna dificultad respiratoria, todo está dentro de lo normal. Podría ser una respuesta vasovagal a una situación estresante, causándole mareo", dijo el doctor. Tras lo sucedido, Elena ha dicho que no va a poder volver a confiar en nadie y que quería abandonar la experiencia para irse con su madre. Pero no solo eso, además la concursante se negó a acudir a la siguiente hoguera para ver más imágenes.

VER GALERÍA

Quién es Naomi Asensi, la concursante revelación de 'La isla de las tentaciones 6'

"Mil gracias por todos los mensajes de apoyo que estoy recibiendo estos días. También formáis parte de esta experiencia. Sois la mejor parte de esto, de verdad os quiero. No os conozco a todos pero es bonito ese sentimiento, simplemente gracias", ha dicho Elena, que podría estar empezando una historia de amor con Yeremy Pino (jugador del Villarreal e internacional con la Selección Española) después de su mala experiencia en República Dominicana. Ambos han viajado a Disneyland París y las imágenes que han captado algunos testigos parecen apuntar a que la joven podría haber pasado página al fin.