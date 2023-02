Quién es Miguel de Hoyos, nuevo tentador VIP de 'La isla de las tentaciones 6'

La sexta temporada de La isla de las tentaciones continúa llevando sorpresas a las villas de los concursantes. Tras los llantos de Elena al ver a su novio con una de las tentadoras, el reality de Telecinco tiene un nuevo soltero VIP: Miguel de Hoyos. El que fuera pretendiente de Jenni en Mujeres, Hombres y Viceversa regresa a República Dominicana (ya estuvo en la cuarta edición) para poner patas arriba a las concursantes e intentar encontrar el amor. "Tenía muchas ganas de venir aquí para volver a buscar una ilusión. A simple vista, físicamente, me han gustado Marina y Lydia", ha dicho el recién llegado en el avance del programa de Telecinco, formato al que regresa con muchas ganas porque quiere volver a vivir la aventura que ya pudo experimentar con Ga·la, novia de Nico, cuando compartieron temporada.

"Malagueño, sincero y educado, pero con desparpajo y picardía", tal y como él mismo se definió a su llegada a Mediaset cuando también se presentó en el programa de Emma García para encontrar el amor, el nuevo tentador VIP aseguró que tiene "la cabeza bien amueblada, las ideas claras, valores y sensibilidad". De familia bien posicionada, los padres de Miguel, con los que compaarte numerosos momentos en sus perfiles sociales, se lo han dado todo, pero todavía le falta alguien que ocupe su corazón. Durante su partición en la cuarta edición de La isla de las tentaciones consiguió que Ga·la cayese en la tentación y quisiese irse con él del programa, pero el tentador prefirió irse solo

"Siento a día de hoy una atracción física brutal, he conectado mucho con ella y estoy súper feliz. Me quiero ir solo, no por nada sino porque sería un error por mi parte salir de aquí contigo cuando realmente pienso que necesitas estar sola un tiempo y solucionar tus cosas. Siento mucha conexión contigo, pero no sé si es en el circulo que estamos ahora mismo. Tengo que saber si cuando salgamos te echo de menos o no", dijo Miguel, que quedó después con la participante y finalmente ambos se dieron cuenta de que no estaban hechos el uno para el otro.

Pero Ga·la no es la única concursante con la que Miguel ha intentado tener una historia de amor. Además de conocer a Miriam, soltera de la cuarta edición, cuando fue tronista de Mujeres, Hombres y Viceversa tomó la decisión de irse con Claudia (novia de Javi en la quinta temporada). Y aunque de Hoyos reconoció que no se veía con pareja en ese momento, sí confesó que quería irse del programa intentando conocerla. Muy preocupada con la rápida elección, ella reveló que no estaba disfrutando del momento y que se sentía muy agobiada con la situación porque se conocían desde hacía muy poco tiempo, por lo que finalmente su relación no fue muy fructífera.