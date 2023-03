Trabaja como modelo y ya participó en televisión: conoce a Laura Boado, la nueva camarera de 'First Dates' La nueva camarera compostelana será la sustituta de Lidia Torrent tras anunciar que deja el programa

Loading the player...

'Es un sueño para mí estar en un programa como este, lo sigo desde su estreno', ha comentado Laura Boado al conocerse la noticia de su nuevo fichaje en el programa de Cuatro, First Dates. La modelo nacida en Compostela, (que será la sustituta de Lidia Torrent tras anunciar que deja el programa), está dispuesta a aprovechar esta nueva oportunidad que le ofrece el destino. Pero, no es la primera vez que podemos ver a Laura Boado en un programa de Mediaset, ¿quieres saber dónde ha participado antes?, ¿quieres conocer cómo es Laura Boado? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

Elsa Anka sustituye a su hija, Lidia Torrent, en 'First Dates' durante su baja maternal

El posado premamá de Lidia Torrent emulando a Rihanna que causa sensación