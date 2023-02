Dario y Sandra de 'La isla de las tentaciones' esperan su primer hijo

La isla de las tentaciones amplía la familia: Darío y Sandra, una de las pocas parejas que siguen juntas tras su aventura en el reality de Telecinco, van a ser padres de su primer hijo. Los exconcursantes, que han escrito una publicación conjunta para dar la noticia de la buena nueva, han mostrados a todos una fotografía en la que ambos están muy sonrientes junto a la ecografía del bebé. "Llevamos semanas asimilando esto y ya por fin os lo podemos contar. Nos hace mucha ilusión que nos acompañéis en esta nueva experiencia para nosotros, estamos contando los días para ver lo que hemos creado. Esta experiencia va a ser preciosa, gracias a todos por vuestra enhorabuena y ahora sí, ¡que comience nuestra nueva etapa", han escrito a sus seguidores junto a varios emoticonos de un biberón y explicando que está embarazada de "10 semanas".

Junto a un vídeo de la primera ecografía, el futuro papá además también ha escrito unas palabras sobre la felicidad que ha sentido al enterarse de la buena nueva. "Estoy emocionado de poder contaros todo esto, tenía muchísimas ganas de que lo supierais y poder compartir todo este proceso con vosotros. Gracias a todos los que nos apoyáis. Supuestamente nadie nunca está preparado para esto, pero con ilusión y ganas si se puede, siempre he querido ser padre joven, además que todo la gente de mi entorno lo ha sabido", ha dicho el influencer. Pero no solo eso, en la misma publicación la pareja muestra cómo se ha enterado el resto de su familia, que muy emocionados han dado saltos de alegría y han llorado por la llegada el próximo miembro.

"Nadie está preparado para esta vida y ni mucho menos para dársela a otra persona, pero cuando tienes ilusión por algo, eso se hace realidad", diice Darío en las imágenes en las que les cuenta a sus madres que van a ser abuelas. Ademñas, muy emocionados con la noticia, la pareja además no ha parado de recibidir numerosos mensajes y felicitaciones de algunos de sus compañeros de La isla de las tentaciones como Zoe Bayona, Claudia Martínez, Josué Bernal, Alejandro Nieto, Laura Casabela, Marina Ruiz, Patry Guimeras, Fani Carbajo o Javi Redondo. "¿Cómoooooo? Enhorabuena por Dios, me muero de amor. Ay, que no me lo esperaba para nada me habéis alegrado el dia", ha puesto Inma Campano.

Aunque la pareja pasa ahora por uno de sus mejores momentos y pronto serán una familia, Darío y Sandra han pasado por varios altibajos en su relación. Tras dos años juntos, el modelo confirmó en marzo de 2022 que había roto con la influencer, ya que tras perdonar varias infidelidades (la primera de ellas justo antes de poner rumbo a República Dominicana y la segunda con Rubo en La isla de las tentaciones), su historia de amor se había roto de forma definitiva. Meses más tarde ambos decidieron darse una nueva oportunidad y parece que finalmente han dejado atrás las rencillas y han podido aprovechar el tiempo.