Patricia Pérez, exconcursante de 'La isla de las tentaciones', hospitalizada tras ser atacada por un mono en Tailandia

Patricia Pérez, exconcursante de La isla de las tentaciones, ha tenido que acudir al hospital tras ser mordida por un mono mientras estaba visitando una isla de Tailandia junto a su marido, Lester. La pareja del reality de Telecinco se ha sorprendido cuando uno de los guías con los iban les han dicho que debían ir al centro médido tras el ataque del simio, que además se había subido al hombro de la influencer e incluso había intentado robar sus mochilas. En una ambulancia especial Patri ha sido trasladada mientras ella misma muy agobiada se ha lamentado de su suerte llorando: "No es ninguna tontería, te puedes morir de la rabia si no te vacunas", ha dicho entre lágrimas en Mtmad.

"Tengo que tomar antibiótico y vacunarme durante cuatro meses de la rabia. Estoy flipando, te lo juro. Todo me pasa a mí. En México me abrí la cabeza, aquí ahora que me pueden pegar esta enfermedad. Parece que tengo el mal de ojo", ha dicho muy disgustada Patricia a su marido, que ha estado grabando todo el proceso para el nuevo canal que están compartiendo y que ha querido quitar hierro al asunto diciendo que eso le pasa por acercarse a los monos cuando él había salido corriendo. "Es que mira lo que haces por hacerte una foto", ha dicho Lester. "Los médicos dicen que el cien por cien que las personas que son mordidas por estos monos mueren de la rabia. Lo que parece una tontería es algo muy grave. Esa playa debería esta cerrada, según dicen los especialistas de aquí", ha añadido el que fuera pareja de Marta Peñate.

Muy preocupado porque a otras personas que les mordieron los monos no han acudido al hospital como ellos, Lester ha acompañdo en todo momento a su mujer, que ha estado durante mucho tiempo tumbada en la sala hasta que le han vacunado. "Tengo muy mala suerte. Lo que parece una tontería, no lo es. También me van a vacunar del tétanos y me tengo que medicar para el herpes tipo B durante catorce días, además de antiinflamatorios. ¡Qué locura! Lo que no es normal es que no tengan ningún tipo de precaución con esto porque lo ves como una atracción turística, algo gracioso, y no se dan cuenta de lo peligroso que es", ha expresado Patricia.

Mareada tras el pinchazo, aunque le han avisado de que es "normal", Patricia ha mostrado todas las pastillas que debe tomarse y ha terminando bromeando dicendo a Lester que espera no dejarle "viudo". Ya en el hotel, la que fuera concursante de La isla de las tentaciones ha llamado a su madre para contarle lo ocurrido y que se quedara tranquila. Eso sí, aunque la matriarca no se ha alterado le ha regañado por haberse acercado a los monos.