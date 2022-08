Patri y Lester, de 'La isla de las tentaciones', sufren un robo en su luna de miel

Hace unos días que Patri y Lester, tentadora y concursante de La isla de las tentaciones, se dieron el 'sí, quiero' rodeados de sus familiares y seres queridos. Tras el enlace, la pareja se puso en marcha su luna de miel en México, donde se suponía que iban a disfrutar de unos días perfectos de playas paradisíacas y sol, pero a su llegada al país han sufrido un robo. Los recién casados llegaron a la Riviera Maya muy felices, pero pronto todo cambió cuando les dijeron que habían perdido su equipaje. Y aunque eso puede ser un contratiempo habitual en los vuelos, los influencers se dieron cuenta de que el verdadero problema llegaba cuando les devolvieron sus maletas y vieron que no estaban todas sus cosas en el interior.

"A mí no me falta nada, pero a Patri le han quitado cosas", ha dicho Lester muy enfadado. El exnovio de Marta Peñate también ha explicado que a su mujer le falta "un lujoso bolso de Louis Vuitton valorado en miles de euros". Pero no solo eso, ha revelado que los ladrones además se llevaron unos zapatos y algunos artículos de aseo personal, entre otros objetos. "No me cabe en la cabeza. Son unos impresentables", ha añadido.

Tras el inesperado susto, la pareja ha intentado olvidarlo y ha continuado con su viaje de novios. Así, Patri y Lester han seguido adelante con sus aventuras por tierras mexicanas y han visitado los principales puntos de interés de la zona, entre los que están el cenote Oxman, cenote Suytun o Chichen Itzá. Además, después los influencers han puesto rumbo a Cancún, donde han dado un paseo en barco para ir a Isla Mujeres y sus playas de ensueño. "Estas son mis vistas en este momento. Había un cocodrilo en la carretera pero no me ha dado tiempo a grabarlo. Es increíble la naturaleza y los sitios tan bonitos que quedan por descubrir. Viajar es vida", ha escrito la tentadora.

Patricia y Lester, que se conocieron gracias al programa de citas presentado por Sandra Barneda tras la infidelidad entre Marta Peñate y el influencer, se dieron el 'sí, quiero' en Gran Canaria el pasado 30 de julio poniendo así el broche de oro a la historia de amor que comenzó en República Dominicana en el verano de 2020. Ambos publicaron varias fotografías y vídeos de este momento tan especial en el que se convirtieron en marido y mujer, "el día más feliz de mi vida", según escribió la tentadora en sus perfiles sociales.