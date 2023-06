Mayka, de 'La isla de las tentaciones', rompe su silencio y aclara su relación con Risto Mejide

Primero dejaron de seguirse en las redes sociales, después Risto Mejide borro la foto de Natalia Almarcha abrazando a su hija, Roma, y tan solo unas horas después el presentador confirmaba públicamente su ruptura con la farmacéutica con frases tan contundentes como: "de cualquier ruptura sentimental, siempre habrá, como mínimo, dos versiones” o “jamás voy a dar mi versión y no porque me falten razones” y que llevaron a pensar cual habría podido ser la causa de la sorprendente ruptura.

Fue en ese momento cuando el nombre de Mayka Rivera de La isla de las tentaciones, saltó a la palestra como la tercera en discordia, pues ambos se siguen mutuamente en las redes y había rumores de que habían comenzado a intercambiarse mensajes, algo de lo que se habría sido consciente Natalia, quien habría pedido explicaciones a Risto, tal y como informa la revista Lecturas. “Risto le dijo a Natalia que no entendía su falta de confianza, pero ella solo quería saber la verdad. Siente que él le ha faltado el respeto. Lo está pasando muy mal” revela el entorno de la farmacéutica a la mencionada revista.

Ha sido a raíz de todas estas especulaciones, cuando Mayka ha decidido romper su silencio y ha acalorado a través de su canal de MTMAD cuál es el verdadero vínculo que le une a Risto Mejide a la vez que ha dado a conocer su ruptura sentimental con Alejandro Bernardos, tras dos años juntos. "Yo jamás en mi vida he hablado con Risto Mejide. Nunca. Lo único que tenemos en común es que nos seguimos en Instagram. No he hablado en mi vida con él. Estoy cansada de que la gente siempre me esté relacionando con todo el mundo, sin pruebas. No sabéis el daño que hacéis" declaraba la concursante, de 28 años.

"A esa persona se le está acusando de que le ha sido infiel a Natalia. Él tiene hijos... Hacéis daño a la gente. De verdad, no le quiero dar más bola a esta tontería", ha afirmado tajante Mayka a la vez que ha denunciado las constantes ‘fake news’ que circulan por las redes sociales.