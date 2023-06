Natalia Almarcha responde a Risto Mejide con este contundente mensaje

Horas después de que Risto Mejide (48 años) haya utilizado las redes sociales para confirmar su ruptura con Natalia Almarcha (27 años), ha sido la farmacéutica la que ha decidido tomar la palabra para dar su versión. Visiblemente molesta, Natalia comienza su mensaje diciendo que: "Desde el primer momento he defendido mi intento de anonimato, pero no veo otra forma de defenderme que no sea haciéndome pública la cuenta para dar visibilidad a este mensaje".

En concreto, ha hecho referencia a esta frase del texto que publicó Risto Mejide y que recogimos en ¡HOLA!: "Jamás voy a dar mi versión y no porque me falten razones". La nutricionista ha querido puntualizarla asegurando que: "Primero, quiero decir que tengo la conciencia supertranquila porque desde que empezamos a principios de diciembre, es una relación en la que yo lo he dado todo, ningún mal trato hacia esa persona, no se me puede sacar desde esa fecha ninguna conversación fuera de tono con ningún tío".

"He tenido que exponerme más de lo que me hubiese gustado, no he buscado ningún interés económico, he tenido que soportar críticas muy duras, etc. Es una persona que la he defendido siempre a capa y espada incluso sin argumentos y lo seguiré haciendo. Pero tampoco puedo permitir que hoy todo el mundo me pregunte que qué he hecho yo para dejarme tan mal en el texto que se publica. No me lo merezco. Y menos con el trato impecable que he tenido hacia él", continua Natalia.

La farmacéutica ha respondido al jurado de Got Talent de manera contundente y afirma que por respeto, "yo tampoco voy a contar nada que haya vivido con nadie". "Y podría perfectamente utilizar este medio para dar mi versión en lugar de tener que defenderme y... NO". "Y también pido respeto para mí por parte de la prensa, es ilegal publicar contenido privado de una persona que tenía cerrado su Instagram y manipularlo para crear conflictos", concluye su mensaje.

Natalia se refiere a que hasta hace unas horas, tenía su perfil de Instagram privado, así que solo podían ver su contenido las personas que ella hubiera aceptado como seguidores. Tras lo sucedido con Risto Mejide, ha tomado la decisión de hacerlo público y ahora todos pueden ver sus posts.

Así es como hemos descubrir que hace solo dos días, Natalia, que se define en su biografía como "farmacéutica, nutricionista, ortopeda, tatuadora, guitarrista, dibujante, cinéfila, bibliófila, fitness y photomodel", publicó el siguiente mensaje: "Tristemente vivimos en un mundo donde hay un importante exceso de hipocresía. Un mundo donde interesa mucho vender una vida en redes sociales, la cual, cuanto más discrepe de la realidad, mejor. Un mundo narcisista. Un mundo en el que buscamos el bien propio sin importarnos las víctimas que dejemos por el camino. Un mundo al que, gracias a Dios, no pertenezco".