Tras cuatro años sin hablarse, Risto Mejide se reconcilia con su madre y posa por primera vez con ella

"De las mejores decisiones de mi vida: reconciliarme con mi madre. Gracias mamá. Como te he puesto en la dedicatoria: Te quise, te quiero y te querré. Jamás lo olvidemos. Feliz día de la madre". De esta manera Risto Mejide anunciaba una de las noticias más esperadas por todos sus seguidores. El publicista ha dejado atrás las rencillas del pasado para comenzar una nueva etapa con su progenitora, a la que besa y abraza en esta imagen, la primera que existe de ellos dos juntos desde que Risto alcanzara la fama como jurado de Operación Triunfo.

Fue a principios de 2023 cuando el publicista desveló que no tenía relación con su madre. "Hace cuatro años que no me hablo con ella. Nos peleamos, tuvimos una bronca muy gorda", contó en Viajando con Chester mientras entrevistaba a Máximo Huerta por su nuevo libro, Adiós pequeño, una novela íntima sobre su infancia y la relación con sus padres.

Curiosamente, horas antes de la grabación del programa recibió un mensaje de su madre que le hizo recapacitar. "Ella no sabe nada de mi agenda de grabaciones y hoy por la mañana me ha escrito. Hoy que venía a hablar contigo. ¿Es fuerte o no?", reflexionó Risto. El escritor valenciano le preguntó si iban a retomar el contacto. "No sé si seguiremos hablando", respondió el publicista, pero todo parecía indicar que sí, tal y como ha sucedido finalmente. "Yo creo que se lo debo a mi hija, porque ella no conoce a mi hija. Entonces por mucho que yo haya tenido diferencias con mi madre, mi hija no tiene la culpa, tiene una abuela. Entonces estoy ahí en conflicto y más todavía hoy que acabo de recibir ese mensaje", añadió.

Risto nunca se había pronunciado sobre este doloroso capítulo de su vida. De hecho, cuando cumplió 48 años aseguró que tenía "una familia que me quiere y que me apoya, dos hijos que son mis verdaderos y únicos amores, y amigos fieles y leales que son de lo bueno, lo mejor". Aseguró también que dormía "sin arrepentimientos ni remordimientos ni resentimientos". Sin embargo, tenía un asunto pendiente con su madre, con quien ha arreglado las cosas por el bien de Roma, la hija que tuvo hace tres años con Laura Escanes, su exmujer.

Antes de aquella "bronca muy gorda" que les hizo distanciarse, Risto y su madre mantenían una excelente relación y el publicista hablaba de ella en casi todas las entrevistas que concedía. "Soy hijo de psicóloga, y mi madre se sacó la carrera cuando ya estaba crecidito. Así que he pasado todos los test del mundo. He crecido sabiendo todo de mi personalidad", dijo en 2014 en El País. "Aparte de ser mi mejor amiga ha sido siempre referencia en todo", añadió. La unión entre ellos era tal que el publicista aportó una pulsera de su madre para crear su alianza de boda en el taller del joyero gallego Pablo Cimadevilla. Además, contó que su madre le dio un valioso consejo para hacer frente al acoso escolar que sufría de niño.