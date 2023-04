Los rumores que relacionan a Alba Carrillo con Alejandro Pérez de 'La Isla de las Tentaciones'

Todo apunta a que Alba Carrillo (36) ha recuperado la ilusión en el amor. Tras su polémico affaire con Jorge Pérez, la colaboradora parece volver a sentir mariposas en el estómago con un rostro muy conocido de Telecinco: Alejandro Pérez, actual participante de La Isla de las Tentaciones. La tertuliana y el modelo se conocieron durante los debates del programa y la chispa entre ellos fue instantánea, dedicándose numerosos piropos, e, incluso, atreviéndose a jugar a pasarse el hielo por todo el cuerpo.

El reality show todavía está en emisión y Alejandro no puede desvelar que ha sucedido con su relación con Laura Boado, que dentro de la villa le ha sido infiel con Saúl. Sin embargo, cuando la excandidata a Miss España reprochó que Alejandro no era un novio atento, la colaboradora de Ya es Mediodía no dudó en defenderlo en su perfil público. "No sé chica, dices que no es detallista y a nosotros nos ha comprado chuches", escribía la maniquí junto a una imagen en la que ella y su hijo Lucas (11) aparecían comiéndose unas chocolatinas. Un regalo que delata la amistad especial que les une.

De la misma manera, suelen dejarse bonitos comentarios en las fotografías que comparten. "Un poco perfecto sí que eres", bromeaba la ex de Fonsi Nieto cuando Alejandro daba las gracias a su comunidad de seguidores por apoyarle a pesar de sus errores y defectos. Finalmente, la popular Tik Toker Cuernis ha mostrado unos vídeos en los que se ve a Alba y Alejandro felices y sonrientes dando un paseo por el centro de Madrid.

¿Quién es Alejandro Pérez?

Alejandro tiene 29 años y es natural de Madrid. Es un apasionado del deporte y el cuidado corporal lo que llevó a estudiar el grado superior de TAFAD (Técnico Superior en Actividades Físicas y Animación Deportiva). Sin embargo, movido por su carácter aventurero, decidió marcharse una temporada a Londres para mejorar su inglés. A su regreso se matriculó en la carrera de Turismo de la que se graduó en 2019.

En todo momento, compaginó sus estudios con trabajos de dependiente en varias firmas de moda, lo que hizo que se despertase su interés en el mundo fashion. Como maniquí ha trabajado con el grupo Inditex y en el año 2021 se presentó al certamen de Mister España, donde conoció a Laura Boado. Tras su aparición en La Isla de las Tentaciones también se está labrando un futuro como influencer colaborando con diversas marcas.

Alejandro es amante de los tatuajes, tiene prácticamente todo su cuerpo lleno de tinta, y es un chico muy familiar. En su aventura por República Dominicana siempre ha expresado su deseo de encontrar una chica con la que casarse y formar su propio hogar. ¿Cumplirá este sueño con Alba Carrillo? Solo el tiempo lo dirá...

