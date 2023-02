La contundente respuesta de Alba Carrillo a la entrevista de Jorge Pérez y su mujer

Alba Carrillo (36) se planta tajante ante las acusaciones que Jorge Pérez (38) ha vertido contra ella en su reaparición televisiva. La modelo se ha mostrado de lo más enfadada en sus perfiles sociales ante las últimas palabras del exguardia civil, ya que este declaró que lo que se había contado sobre su affaire en la fiesta de Navidad de la empresa no se ajustaba a la realidad y que la maniquí lo había hecho con la intención de hacer daño a su matrimonio. "Sigo sin ser una robamaridos, una lagarta y esas barbaridades que se dicen de mí". De la misma manera, aseguraba que mientras que ella había tendido puentes de paz con el que fuese su amigo, él ha querido avivar más la polémica. "La persona que habló primero desea mover de nuevo el avispero".

En este mismo comunicado la expareja de Fonsi Nieto confesaba que tras ver la entrevista había derramado alguna que otra lágrima, pero no por el testimonio del ganador de Supervivientes 2020, sino porque, de cierta manera se ha sentido traicionada por Emma García, la presentadora del programa Fiesta, donde Jorge solía colaborar. "He llorado un poquito, no lo voy a negar. Cuando he visto a Emma hablar tan bien de él y a mí me llamó mentirosa por intentar protegerlo mientras él me echaba a los perros", escribía haciendo alusión al momento en que negó haber mantenido cualquier tipo de relación física con el tertuliano más allá de un beso.

Así mismo, la participante de Gran Hermano VIP hacía un llamamiento a todos aquellos trabajadores de la productora Unicorn, como Marta López o Marisa Martín Blázquez, que fueron testigos de lo sucedido en la sala de fiestas la noche de la cena de empresa, para que dieran su versión de los hechos y así poder limpiar su nombre. "Que sean sinceros y digan lo que vieron en esa discoteca. No sé pueden permitir las mentiras y las consecuencias que están generando".

Finalmente, haciendo gala de la fina ironía que la caracteriza, tiró un dardo envenenado a Jorge Pérez. "Hay personas tan atractivas y a la vez con un cerebro tan vacío, que creo que su físico es un regalo de consuelo". Una cita de Simone de Beauvoir que claramente iba destinada a su antiguo compañero.

Jorge Pérez completamente volcado en su familia

La tranquila vida de Jorge Pérez dio un cambio de 180 grados después de que salieron a la luz unas imágenes comprometidas junto a Alba Carrillo que han sido analizadas y comentadas en cada plató de Telecinco. El exguardia civil decidió alejarse de la televisión para centrarse en recuperar la confianza de su esposa, Alicia Peña, y pasar el mayor tiempo posible con sus cuatro hijos: Mario (8), Martina (6), Marcos (3) y Marlon, que llegó al mundo este verano. "Ha sido lo peor que me ha podido pasar porque he hecho un gran daño a mi familia, pero estamos más fuertes que nunca", explicaba en el programa Déjate Querer sumido en lágrimas.

