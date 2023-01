Jorge Pérez toma una drástica decisión sobre su futuro mientras se refugia en su familia El colaborador de Mediaset tenía previsto acudir a su programa 'Fiesta', pero finalmente no se presentó

Después del huracán mediático que provocó su affaire con Alba Carrillo y de haberse refugiado en su esposa, Alicia Peña, y sus cuatro hijos durante las fechas navideñas, Jorge Pérez ha tomado una drástica y sorprendente decisión que cambiará su futuro. El colaborador de Mediaset tenía previsto reaparecer el pasado domingo en el programa Fiesta, pero no fue así, y el propio espacio dio a conocer por qué no acudió a su cita el exganador de Supervivientes.

Después de un mes y medio apartado de los medios desde que vieran la luz las imágenes de su coqueteo con la ex de Fonsi Nieto, el exguardia civil parece ser que no volverá al programa, al menos de momento. El propio Jorge Pérez ha comunicado su decisión a los responsables de Fiesta. Según las palabras del periodista Saúl Ortiz, "estaba previsto que él reapareciera en Fiesta. De hecho, tenía previsto acudir este fin de semana, pero finalmente, asesorado por sus abogados, en última instancia ha decidido refugiarse en su familia y olvidarse de la televisión y de este asunto", explica. Y continúa revelando que no ha sido una decisión fácil, pero que la ha tomado siguiendo el consejo de sus asesores legales para cuidar y proteger lo que más quiere, que es a su mujer y sus hijos.

Concretamente el pasado día 5 de enero Jorge Pérez estaba junto a su mujer y su hijo Marlon, de cinco meses, en Santander. El tertuliano quiso desconectar de la polémica poniendo rumbo a su tierra natal, Cantabria, donde organizó planes de lo más navideños con sus hijos. Vieron las luces de a capital y pasearon por las inmediaciones de la concurrida pista de hielo que alberga durante estas fechas la Plaza Porticada.

De este modo el tertuliano se aleja de la pequeña pantalla por tiempo indefinido para salvar su matrimonio y en caso de volver a televisión no será para hablar de su vida privada. Una decisión que han comprendido sus compañeros de programa, entre ellos la presentadora Emma García que, a pesar de que lamenta no poder entrevistarle tras lo sucedido, entiende su postura a nvel sentimental.

La trayectoria televisiva de Jorge comenzó en 2020 tras su paso por Supervivientes. Tras proclamarse vencedor del concurso, comenzó una nueva faceta profesional como colaborador de Ya es mediodía, espacio que le acogió con los brazos abiertos y en el que debutó comentando la crónica rosa junto a la presentadora Sonsoles Ónega y otros colaboradores, entre los que se encontraba Alba Carrillo. Más tarde, fue elegido para presentar, junto a su esposa, las Campanadas en la televisión cántabra. Y así se sucedieron sus apariciones en otros espacios televisivos como Ya son las ocho, Pesadilla en el Paraíso, Fiesta, Tierra de Nadie, Conexión Honduras o los debates de Secret Story.

El 2023 comienza alejado de la pequeña pantalla y es consciente del arduo trabajo que tiene por delante de reconquistar a su mujer y dar prioridad a los cuatro hijos que tienen en común -Mario, de ocho años, Martina, de seis, Marcos, de tres, y el pequeño Marlon, de cinco meses- y tiene claro que no va a desaprovechar esta oportunidad que Alicia le ha brindado tras su equivocación.

