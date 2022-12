Alba Carrillo revela el mensaje de apoyo que le ha dado su hijo tras toda la polémica surgida con Jorge Pérez

Alba Carrillo y Jorge Pérez continúan en el punto de mira. Mientras el marido de Alicia Peña sigue callado, refugiado en su familia y lejos del foco mediático, la modelo ha vuelto a la carga, y lo ha hecho abriéndose en canal y destapando las mentiras y las verdades acerca de lo que ocurrió en la fiesta, en la que tuvo un affaire con el exguardia civil. La colaboradora ha ido punto por punto, desgranado toda la polémica de esa noche y de lo que pasó en la casa de Marta López, donde al final sí hubo algo más que palabras, tal y como ha desvelado la colaboradora en el Poli-Deluxe. Dentro de todas las confesiones ha habido una muy sentimental: el mensaje que le ha dado su hijo Lucas, de 11 años -fruto su relación con Fonsi Nieto-.

Para la colaboradora, su hijo es de las personas más importantes de su vida y así lo ha hecho saber en varias ocasiones. Y es que, la modelo tiene una relación muy especial con el niño, quien es muy consciente de todo lo que está sucediendo. En medio de toda la historia, la colaboradora ha contado lo que le transmitió Lucas cuando se enteró de lo que había pasado con Jorge Pérez: "Me dijo que lo importante es que yo esté tranquila y que esté feliz, que no me preocupe", se sinceraba en el Deluxe. Estas palabran arrancaban el aplauso de los allí presentes en el plató. "Él tiene ya 11 años", continuaba contando Alba, "me pregunta, y me vio mal y yo con él tengo una relación super especial y él la tiene también con su padre, que ahora se acaba de separar. Estaba muy preocupado por él y me decía 'mamá, papá está mal' y yo le decía 'vete, vete con él". "Eso dice mucho de la educación que le das", le respondía María Patiño al respecto.

Alba Carrillo estalla contra Jorge Pérez

Alba Carrillo ha contestado a todas y cada una de las preguntas del polígrafo, dispuesta a demostrar todo lo que había dicho de antemano, y antes de que Jorge Pérez diese hable de esa noche en televisión. Unas respuestas que han originado un revuelo por todas las verdades y mentiras que han ido saliendo. La colaboradora ha contado que recibió amenazas por parte del entorno de la Guardia Civil: "He tenido mucha presión porque molesta que yo hoy esté aquí. Tienen miedo que diga la verdad", decía. También se ha pronunciado sobre Alicia Peña, mujer de Jorge: "Yo no le creería nada. Ha ido poniendo parches. Una vez que le han pillado, di la verdad. Le está haciendo un daño excesivo a su mujer. No solo a ella, también a todo el mundo", expresaba. "Yo como cornuda profesional me falla que Alicia no pregunte más cosas. Ella da por hecho que lo que le dice su marido está bien", decía extrañada.

La modelo ha confesado que flirteaba con ella desde tiempo atrás, incluso cuando su mujer estaba embarazada del cuarto hijo: "Era algo más que evidente. Se nota cuando un compañero te agarra con complicidad", contaba, y agregaba que su relación no estaba pasando por un buen momento, "aunque él lo quiera negar, su matrimonio no estaba tan bien. Esto viene de lejos", confesaba. La propia Alba ha negado que ella se pusiese de acuerdo con Marta López para hundir a Jorge Pérez y ha señalado que durante la fiesta, el que fuera ganador de Supervivientes 2020, flirteó con más chicas: "Él estaba jugando a un juego. Mientras me tocaba el culo, le daba la mano a otra chica". Además, la ex de Feliciano López ha asegurado tener mensajes comprometidos del exguardia civil, al ser preguntada en el polígrafo.