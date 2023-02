Jorge Pérez y Alicia Peña relatan la pesadilla que han vivido tras la polémica con Alba Carrillo: 'Ha sido devastador'

"Ha sido totalmente devastador, demoledor". Con estas duras palabras comenzaba hablando Jorge Pérez en su vuelta a un plató de televisión, para relatar la pesadilla que ha vivido junto a su mujer durante estos dos meses y medio, en los que se ha mantenido alejado de los focos porque, según él, se sentía "totalmente anulado". Pero no lo ha hecho solo, el exguardia civil ha regresado acompañado de su mujer, Alicia Peña, y cada uno ha relatado qué ha pasado todo este tiempo, sobre todo por cómo asimilaron la situación sus cuatro hijos.

Jorge Pérez ha asegurado que era "incapaz de caminar de aquí a la silla de al lado" y ha reconocido que se ha sentido hundido durante estos dos meses y medio que ha pasado fuera. "El problema es que solo se ha sabido una parte de la historia (...) Se han contado muchas cosas que no coinciden con lo que pasó y eso ha generado un gran daño en mi familia y en mí", expresaba en Déjate querer, añadiendo que lo que lo que más le ha dolido ha sido cuando "han atacado a mi mujer". Jorge Pérez ha confesado haber llorado de impotencia: "Hay unas imágenes de las que yo me hago responsable al día siguiente de que ocurran (...) sientes que se está destruyendo tu vida".

Jorge Pérez: 'Mi mujer nunca dudó de mí'

A pesar de todo, la mujer de Jorge nunca dudó de él: "Desde que Jorge sale de esa fiesta hasta que llega a casa está en contacto conmigo. Cuando Jorge llega a casa me cuenta todo tal y como sucedió, pero mi mayor dolor viene cuando Jorge no contó la versión que a mí me contó", se desahogaba. Durante este tiempo a Jorge le ha dado tiempo a pensar en todo lo sucedido, incluso a creer que era él el que tenía un problema: "Han querido dar una imagen de mí como que soy una especie de depravado sexual, que le entro a todo lo que se mueve". Para el exguardia civil, Alicia Peña "es luz en mi oscuridad" y alguien que le "complementa, me mejora, y es mi refugio, es mi amiga, es mi compañera, es mi amante, es mi todo", sentenciaba.

Los hijos, su mayor prioridad

El pilar fundamental de Jorge Pérez es la familia que ha construido junto a Alicia Peña: "Para mí mis hijos son chispazos del alma. Te llenan de felicidad". Ante todo, tanto el exguardia civil como la coach han tenido en mente a sus pequeños y su prioridad era protegerles en todo momento. "Mis hijos han estado todo el mes de diciembre sin ir al colegio y han sido unas navidades horribles", se sinceraba. Jorge ha contado el peor momento de estos dos meses y medio: "Acostarme cada noche viendo llorar a mi mujer ha sido de lo peor que he podido pasar. Eran tan duro, porque encima no puedes hacer nada", lamentaba, añadiendo que nunca la había visto así en 17 años: "Era irreconocible".

En el caso de Alicia, para ella era como si hubiera pasado "un huracán" por su vida. Ha confesado que nunca se había visto así: "Te encuentras bloqueada, no sabes quién eres", y añadía que no ha entendido el "acoso" que ha sufrido todo este tiempo. Eso sí, la coach ha zanjado los rumores de crisis en su relación: "Estamos destrozados, pero en el matrimonio estamos más fuertes que nunca. Me he agarrado a mi marido más fuerte que nunca".

El reencuentro de Jorge y Alicia en televisión

Con un ramo de flores en la mano, así ha entrado el exguardia civil al plató para ver a su mujer, a la que le ha dedicado unas palabras de amor: "Has sido, eres y serás el premio de mi vida", le decía mirándola a los ojos. Jorge le ha reconocido que nunca le ha sido infiel en estos 17 años: "Si no hubiese habido confianza hubiese sido imposible de mantener", explicaba. Durante el reencuentro, Pérez ha anunciado que iba a regresar a la televisión como colaborador en las galas de Supervivientes 2023.

