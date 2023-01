Jorge Pérez reaparece con 'lo mejor' de su 2022, un año marcado por la polémica

Jorge Pérez, que se ha estado en su tierra natal durante las navidades, ha reaparecido en sus perfiles sociales para dejar atrás las polémicas y malas noticias y revelar así cuál ha sido para él el mejor momento de 2022. El colaborador, que decidió hace unas semanas estar al margen de los medios de comunicación para alejarse del foco, ha confesado que el nacimiento de su último hijo ha sido lo que verdaderamente ha marcado su vida durante el año pasado. "Celebrando la llegada del 2023, con lo mejor que me llegó en el 2022: Marlon", ha escrito el Guardia Civil junto a varias fotografías en las que sale en un mirador con su niño en brazos mientras le da un beso, los dos muy abrigados del fuerte frío que está haciendo en el norte de España.

Tras mostrarse muy unidos hace unos días en el cumpleaños de su hijo mayor, Mario (celebraron una fiesta para toda la familia en Santander en la que no faltó ningún detalle), Jorge Pérez y su mujer han querido zanjar todas las polémicas surgidas por el affair del colaborador de Ya es mediodía con Alba Carrillo, un incómodo momento por el que han tenido que dar muchas explicaciones y publicar varios comunicados, y por ello los abogados de la pareja han mandado un burofax a cuatro colaboradores de Sálvame (María Patiño, Miguel Frigenti, Rafa Mora y Kiko Matamoros). "Me he peleado por defender a Alicia desde el minuto uno, la he defendido porque es la víctima de esta situación. Pero claro, cuando me encuentro con esta carta hay algo que no me cuadra", ha dicho la presentadora del programa, muy sorprendida con la notificación.

Además, el Guardia Civil, natural de Cantabria, quiere dejar atrás toda esta mala racha por eso anunció hace unos días su regreso al trabajo: "Después de casi 30 días sin pasar por aquí, lo hago para agradecer todas las muestras de cariño recibidas durante estas casi cuatro semanas, para desearos unas felices fiestas en compañía de vuestros seres queridos y desear mucho ánimo a toda la gente que trabaja estos días". Además, con el arranque de 2023, tal y como ha señalado Jorge, va a dar comienzo a una etapa que, para él, significa un nuevo punto de inicio.

Tras sus días familiares en Santander, Alicia y Jorge han decidido también irse a Galicia, una comunidad autónoma que tenían muchas ganas de visitar. "Qué ganas teníamos de conocer Galicia y su bonita gente… Ya estamos pensando en volver y no nos hemos ido", ha escrito la coach junto a varias fotografías con sus hijos, todos posando desde el Mirador de San Roque (Viveiro). Pero no solo eso, tras una ruta a caballo por los bosques gallegos, la mujer del colaborador ha querido hacer una reflexión sobre la vida y el aprendizaje a través de una película, En busca de la felicidad, que le gusta mucho. "En esta escena al principio es su padre quien desanima al peque diciéndole que no será muy bueno... ufff ¿te imaginas? … pero sabes qué sucede?, que se da cuenta de que él es el primero que desanima a su peque, y eso no puede ser", ha escrito en su perfil.