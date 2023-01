Jorge Pérez regresa a las pasarelas tras su polémica con Alba Carrillo arropado por su mujer y sus hijos

Después de la tormenta siempre llega la calma. O eso dicen, porque de nuevo vuelve a resonar la polémica entre Jorge Pérez y Alba Carrillo, después del affaire que tuvieron en una fiesta a finales del mes de noviembre. En ese momento, la vida del exguardia civil cambió por completo, llevándole a alejarse del mundo de la televisión y a estar casi dos meses apartado de cualquier foco mediático, incluido el de las redes sociales.

Sin embargo, el marido de Alicia Peña quiere dejar a un lado su pasado más reciente y retomar una de sus pasiones. Prueba de ello ha sido su vuelta al trabajo. Los nuevos proyectos son los que le mantienen motivado, además de su familia, y ha comenzado una nueva etapa profesional en la que ya tenía experiencia, la cual le ilusiona y le anima a seguir adelante: el mundo de las pasarelas.

Jorge Pérez y su mujer, Alicia Peña, rompen su silencio tras toda la polémica con Alba Carrillo

Jorge Pérez ha vuelto a desfilar como modelo. El propio exguardia civil ha compartido con todos sus seguidores unas imágenes en las que aparecía él solo y otra con el resto de compañeros. A pesar de haber participado estos últimos años como colaborador en la televisión, el ganador de Supervivientes 2020 nunca ha dejado de trabajar como modelo. Visiblemente delgado y acompañado de toda la familia -Alicia Peña y los cuatro hijos-, el de Reinosa ha desfilado demostrando que aún tiene las tablas suficientes para pasar por la pasarela. "En estas situaciones te das cuenta quién te coge de la mano y te impulsa hacia adelante. Gracias, Félix Ramiro", reflexionaba Jorge, agradeciendo la confianza al veterano diseñador de moda.

La mujer de Jorge Pérez, Alicia Peña, también ha presumido de su pareja en su perfil público y ha compartido una fotografía en la que aparecen los seis con el diseñador español. "Orgullosa de ti. Paso a paso. Tiempo al tiempo", escribía, contenta de ver a su marido ilusionado con lo que estaba haciendo, además de añadir un vídeo a sus historias en el que salía Jorge desfilando para la nueva colección de Félix Ramiro. Y es que, estos dos últimos meses el exguardia civil se ha volcado en su familia y ha estado centrado en recuperar la confianza de Alicia. El desfile ha sido la primera aparición laboral de Jorge en este nuevo año, alejado totalmente del mundo televisivo.

Alba Carrillo regresa a la televisión después de un mes de ausencia y manda un mensaje de paz a Jorge Pérez

El burofax de Jorge Pérez a Alba Carrillo

Por su parte, Alba Carrillo no olvida lo que ocurrió en aquella fiesta de finales de noviembre, y ha vuelto a hablar de Jorge Pérez, desvelando información que contiene el burofax que le envió el ganador de Supervivientes 2020. "Me pedía que dejase de hablar cuando llevaba un mes fuera de la tele. No sé, como no tenga cámaras en mi casa... También me ponía que me retracte cuando en el Deluxe yo dije que no me acosté con él... La tensión se puede resolver de muchas maneras, yo ya lo vi en la fiesta. ¿Qué relación íntima tuve con él?", señalaba de forma irónica en el propio programa, y continuaba bromeando, "a la cárcel voy todos los martes, tengo un club de lectura", sentenciaba.