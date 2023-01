De Alba Carrillo a Ana María Aldón: así se divirtieron las 'celebrities' en el concierto de Camela en el Wizink Center

Loading the player...

Cuando zarpa el amor, Sueños inalcanzables...son solo algunos de los temas que sonaron este viernes en el Wizink Center. Un concierto que Cristina Pedroche no se quiso perder y dio el do de pecho con todas las canciones de Camela. Tras el reciente anuncio de su embarazo, la presentadora salió a disfrutar con su familia de la noche madrileña. No fue la única celebritie que asistió a ver al dúo formado por Dionisio Martín Lobato y María de los Ángeles. Alba Carrillo, ha vuelto a retomar su trabajo como colaborada de televisión, tras unos días apartada de la pequeña pantalla y ha también ha retomado su vida social. Asistió al concierto con sus amigos y ¡no paró de saltar! Al igual que Ana María Aldón, que tras su reciente separación de José Ortega Cano, está disfrutando de una nueva etapa en su vida. ¿Quieres ver cómo se lo pasaron Cristina Pedroche y Alba Carrilo en el concierto de Camela y conocer qué otras celebrities asistieron? Dale al play y no te lo pierdas.

