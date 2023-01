Cristina Pedroche da detalles sobre su embarazo y revela si tuvo o no que modificar su vestido

Cristina Pedroche ha reaparecido tras dar las campanadas junto a Alberto Chicote. La presentadora ha dado los primeros detalles sobre su embarazo, una dulce espera que confirmaba junto a David Muñoz horas antes de decir adiós al 2022 desde la Puerta del Sol. "Estoy acostumbrándome a mi cuerpo y a los cambios que van a venir, por eso no sabía si estaba bien colocada la paloma del vestido o si la ropa interior se me había bajado. Es que tengo aquí cosas ahora mismo que no puedo controlar", ha asegurado en Zapeando, donde ha explicado que está muy cansada y que solo sale de casa para ir a trabajar.

Tras los mensajes de enhorabuena y felicitaciones de sus compañeros de programa, Cristina se ha lamentado porque muchos de sus seres queridos no se han enterado del embarazo por su boca o la de su marido. "No lo sabía casi nadie. De hecho mucha gente de mi famila no se enteró por los medios que tenían que enterarse, pero bueno voy a reflexionar esta semana y luego ya veremos qué sucede", ha explicado Pedroche, que ha dejado también muy claro a todos que en ningún momento pensó en contar que estaba embarazada en la noche de las campanadas:"Nunca usaría ni una exclusiva ni un programa de televisión para contarlo".

La preentadora ha confesado que el vestido que llevó puesto el 31 de diciembre siempre fue la primera opción y que el embarazo no cambió sus planes en ningún momento. "Si algún año le pasa algo al traje pues saldré en vaqueros, aunque Josie me mate. Además, en las fotos que me hice antes con el traje, la ropa interior estaba más subida porque yo no quería contar nada y dije que me sentía un poco hinchada", ha comentado. Pero no solo eso, la presentadora ha contado entre risas que el día que hicieron esas instantáneas tenía mucha hambre, por lo que sus padres le llevaron "un bocadillo de tortilla francesa" que se comió en medio de la sesión. "La gente no entendía nada. Pensaban que estaba mala o que iba a ser madre, pero yo decía que no, que no pasaba nada", ha añadido.

La colaboradora, que ya se lamentó desde sus perfiles sociales por no haber podido contar su embarazo cuando ella quería, ha explicado también lo importante que ha sido para ella esta "obra de arte" que ha vestido en la última noche del año por el mensaje tan significativo que tenía que dar. "Esa noche tengo muchas miradas puestas y ojalá pudiera cumplir todos los deseos de los refugiados que los dejaron reflejados pero como no puedo pues al menos sí darles voz. Por eso esa noche, que tengo el mayor altavoz que se puede tener, al menos tocar los corazones de la gente que lo estaba viendo", ha concluido.

