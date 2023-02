Josie, estilista de Cristina Pedroche, nos desvela el significado tras su look de las campanadas

Desde 2014, Cristina Pedroche ha instaurado una tradición navideña prácticamente ineludible en nuestro país, y es que, quieras o no, las horas (y días) posteriores a las campanadas vas a comentar su look de Nochevieja, pues es uno de los temas recurrentes de debate tanto en los medios como en las conversaciones con amigos y familiares. Su estilista, Josie, confesaba a ¡HOLA! que el objetivo que se fija cada año al asumir el reto que supone vestir a la presentadora para esa cita tan especial era 'que el público no quedara indiferente', y no cabe duda de que lo consigue. Sin embargo, se toma este desafío como algo divertido y no deja que la presión pueda con él. A pesar de las críticas, memes y ríos de tinta que genera el look de su gran amiga, nos dice que, para él, 'no hay presión', ya que 'es un juego para pasárselo bien'.

Cristina avanzaba en las páginas de ¡HOLA! que nadie podría superar su look de 2022, ni ella misma, puesto que iba a llevar 'el más bonito de la historia', en el que su marido, David Muñoz, había colaborado más que nunca. Estas palabras cobraron especial sentido cuando, a unas horas de dar la bienvenida a 2023, año que, sin duda, marcará un antes y un después para ellos, la presentadora y el chef confirmaron que están esperando su primer hijo.

Cristina Pedroche ha querido explicar el significado de su estilismo, una oda a la paz y reconocimiento a los refugiados de guerra. En primer lugar, ha lucido, como siempre, una capa que ocultaba el resto del look, creación que esta ocasión ha cobrado especial importancia ya que estaba realizada con piezas de tela provenientes de las tiendas de campaña que ACNUR ofrece como refugio en diferentes lugares del mundo.

El encargado de darle forma ha sido Íñigo Garaizabal, artífice también de la falda semitransparente en tul de seda que ha llevado bajo ella. Por su parte, el escultor Jacinto de Manuel ha creado una espectacular pieza en forma de paloma en escorzo ascendente que abraza el cuerpo de Cristina. Hablamos con Josie para que nos cuente su visión de este estilismo que, más que un look, vuelve a ser una auténtica obra de arte conceptual, y explique cómo ha sido el proceso creativo que han seguido.

Los últimos años Cristina y tú habéis aprovechado el altavoz mediático de las campanadas para lanzar un mensaje solidario a través de su estilismo. Esta vez, gira en torno a los refugiados de guerra. ¿Por qué elegís esta causa? ¿A quién se le ocurre la idea?

Bueno, no es así exactamente... El año pasado fue un homenaje a una figura de la moda que murió víctima del SIDA, que conoció el mayor de los éxitos y el más estrepitoso fracaso. De ahí vino el discurso inspirado en la vida de Manuel Piña y en el amor libre que practicó, un discurso que le ha valido a Cristina el premio Diversa 2022, por su empatía con el colectivo LGTBI y por su alegato contra la LGTBIfobia en la noche de fin de año. Aquel estilismo y aquel discurso vienen de mi niñez porque comparto origen con este insigne diseñador manchego y porque lo conocí de niño. Quise homenajearlo con mi trabajo para las campanadas recuperando un vestido del museo que lleva su nombre y agrupa una enorme colección. Una vez más la propuesta encantó a Cristina y le propuse un discurso recuperando una víctima de aquella pandemia que dejó tantas bajas en el mundo de la moda.

Me encanta aportar una idea anual para desarrollar y que ella pueda ser el mejor altavoz. Ahora que se reclama la figura de María Lejarraga tras el éxito del tándem Martínez-Sierra, creo que nuestra manera de funcionar en las campanadas se parece mucho a este matrimonio y al final creo que ambos somos importantes para que esto sea un éxito... Yo he imaginado este año una alegoría del caos y el orden, la guerra y la paz, deseos propios con un deseo común y me encanta que ese sueño sea hoy el de todo el equipo que ha remado para conseguirlo: Cristina, Íñigo, Amaia y Jacinto.,

También volvéis a poner en valor el tema de la sostenibilidad utilizando materiales reciclados tanto en la capa como en la escultura. ¿Es un aspecto que realmente consideráis importante?

No es importante, es lo normal en el mundo de hoy: reciclar y cuidar el mundo. No podemos pedir PAZ para un planeta ecológicamente cochambroso. Pero las noticias guillotinadas para hacer la paloma de la paz no son solo un tema ecológico, sino simbólico... Malas noticias destruidas, noticias que nunca hubiéramos querido escuchar, ecos de guerra que ahora son PAZ.

Una vez definido el significado que queríais, ¿teníais claro lo que buscabais a nivel estético o ha sido un proceso complejo?

Sí que está claro pero hay que probar y darle forma. La paloma, por ejemplo, era frontal pero al final llegamos a otra conclusión con un escorzo más interesante y quizás menos visto. Era difícil esculpir una pieza distinta de una temática tan explorada en el siglo XX... Creo que Jacinto de Manuel lo ha logrado. También hemos tenido que maniobrar una vez materializada la idea, porque Cristina no se sentía cómoda con el talle extremadamente bajo que fue la idea inicial... Al saber la buena nueva, comprendí mejor todo (risas) y es increíble la noticia porque el bebé es la guinda a un estilismo cargado de humanidad, paz futura y amor.

Este tipo de looks demuestran que, más allá de que algo te parezca bonito o feo, la moda también puede ser arte, así como reivindicación. ¿Crees que estos mensajes calan realmente en la gente?

Seguro que algo queda cuando digieren los mensajes... El momento de lanzarlos el 31 es complicado porque se atragantan (como las uvas) pero luego, gracias a vuestra labor informativa, se digieren los días posteriores y se abren debates, hay críticas, memes, disfraces y toda esa magia humana que rodea a este evento en el que me encanta participar.

¿Te molestan aquellos que no entienden o no quieren entender el significado de los looks y se quedan solo con que ‘es algo superficial’?

¡Qué va! Los amo, son parte fundamental de nuestro éxito... Ojalá este año verbalicen a su gusto si es que les espanta un año más.

El año pasado definiste a Cristina como una ‘luciérnaga post pandémica’. ¿Cómo bautizas el look de este año y cómo lo describirías en tus propias palabras?

Yo creo que es un balón de paz, de buenos deseos, de lo mejor que tiene el ser humano y este planeta imperfecto (como lo es esa capa amorfa y maravillosa de Garaizabal) pero precioso que tenemos que cuidar y dar amor y paz. Ella representa un balón de oxígeno que el planeta necesita urgentemente: PAZ.

¿Cuándo empezasteis a crear este look?

En marzo, después de contemplar los horrores de la guerra, empecé a pensar en la basura del mundo que habitamos y quise hacer una inmensa capa de basura cristalizada que contrastase con un interior luminoso y que pidiese paz... Así, viendo que ese caos podía ser representado por sus protagonistas, las propias víctimas, en un soporte de alto contenido gráfico, me decanté por ofrecer esta idea a ACNUR y pedir su ayuda para customizar el exterior. Cuando tuve su ok me puse a montar el equipo y una vez tuvimos una idea clara de cómo podía ser el resultado final lo hablé con Pedroche y se sintió identificada con el proyecto. Lo hizo suyo un año más y sé que lo defenderá increíblemente como siempre.

Dices que las transparencias, un detalle que ha estado muy presente a lo largo de estos 9 años para Cristina, levantan siempre ampollas. ¿Por qué crees que es? ¿Consideras que hemos retrocedido en ese aspecto?

Yo creo que es algo normal y muy favorecedor... Lo mismo que el brillo cada vez me da más pereza, las transparencias son algo clásico y apetecible. No entiendo que haya gente que lo vea ordinario, porque de ellas hay lecturas sublimes en la historia de la moda. Desde el principio de las retransmisiones de Cristina Pedroche, desde aquel año que cosechó éxito en La Sexta en el que yo no participé, las transparencias forman parte del ADN de este evento y me encanta que este año vuelvan más transparentes que nunca en un tul de seda mágico de Íñigo Garaizabal, joven modisto que admiro tanto.

El año pasado Cristina, abrumada por el revuelo tras las campanadas, se alejó durante un tiempo de las redes, e imagino que a ti también te llegarán críticas de todo tipo. ¿Cómo lidias tú con ellas?

Está fenomenal alejarse de las redes y es súper sano, humano, normal y un barbecho muy recomendable que no dudo en practicar... 2023 va a ser un año muy potente porque estrenaremos Tu Cara Me Suena 10 y voy a viralizar lo más grande... Seguramente estaré desde el día 3 metido en todo ese divertido asunto y no creo que pueda contestar a críticas. No voy a lidiar de ninguna manera porque lo mejor es callar, lo he aprendido cada año y es lo mejor.