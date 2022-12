David Muñoz se atreve de nuevo y se viste como Cristina Pedroche en las Campanadas

Hace tan solo un día que Cristina Pedroche anunciaba que David Muñoz y ella iban a ser papás por primera vez, a través de su perfil público. Los dos pasaban a ser los protagonistas por la buena nueva que les espera el próximo año y, horas más tarde, el chef sorprendía a todos sus seguidores con lo que ya es una tradición en la víspera de Nochevieja: posar con el vestido de Pedroche de las Campanadas del año anterior. Una vez más, el marido de la presentadora ha cumplido de nuevo y se ha atrevido a ponerse el comentado traje con el que la reina de las uvas aparece cada noche de Fin de Año.

Antes de que Cristina Pedroche reciba al 2023 con un nuevo traje, David Muñoz ha compartido la imagen que todos sus seguidores estaban esperando, su mítico posado del vestido con el que su mujer dio la bienvenida al 2022. El chef se ha enfundado el llamativo diseño transparente, de tejido brillante y estructura sólida, con el que en su día la presentadora buscaba representar la metamorfosis de algunos insectos, como los gusanos al convertirse en preciosas mariposas. "Hoy me miro al espejo y me siento desatado, me veo estratosféricamente glamuroso, sensual y ¡peligrosamente atractivo!", comenzaba describiendo el cocinero de uno de los restaurantes más conocidos de España. El chef terminaba lanzándole un reto a su mujer: "Hola Cristina Pedroche, no te pido que lo superes, solo iguálamelo esta noche si puedes... ¡Divoxo por un día!", decía David Muñoz, dándole su toque de humor.

La publicación ha sido una de las más virales del día con multitud de comentarios. Josie, el estilista de Cristina Pedroche para esta Nochevieja, no ha dudado en responder ante la cómica imagen de David. "Y un año más te queda mejor a ti...", declaraba con guasa el experto en moda. Por su parte, el jugador de fútbol Joaquín Sánchez se rendía ante el humor del cocinero, y el conocido médico y anestesista, David Callejo, también hacía lo propio y le escribía, "ídolo absoluto", por el arte que tiene al conseguir un posado de lo más excepcional. Este momento ya se ha vuelto toda una tradición. Y es que, desde que la presentadora comenzase a dar las Campanadas en 2014, año tras año David Muñoz le homenajeaba cada 31 de diciembre con los vestidos con los que llevaba en Nochevieja.

Cristina Pedroche y David Muñoz, padres primerizos

Para este nuevo año, Cristina Pedroche y David Muñoz traen una de las mejores noticias: van a ser padres. Era este viernes cuando la presentadora lo anunciaba a través de su perfil público. "No conocemos mayor felicidad que la que nos da este bebé que se está cocinando a fuego lento para ser nuestro mejor guiso", escribía en la publicación, junto a una simpática imagen en la que aparecía con su marido. "Estamos ante el viaje más apasionante que vamos a vivir y por supuesto lo queríamos compartir con todos vosotros, como siempre, por aquí. Nada de exclusivas, nada de trabajo. Esto es solo personal. Lo más personal e íntimo que tenemos. Ojalá nos hubieran dejado hacerlo a nosotros primero. Punto y aparte", aseguraban, siendo los futuros papás más felices en estos momentos. La pareja ya se casó en 2015 y, para este 2023, ya van a dar la bienvenida a su primer hijo.