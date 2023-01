Alba Carrillo regresa a la televisión después de un mes de ausencia y manda un mensaje de paz a Jorge Pérez

Alba Carrillo ha vuelto a la televisión con más fuerza que nunca. La modelo se tomó un mes de descanso tras la gran polémica surgida por su affaire en la cena de empresa con Jorge Pérez, compañero de programa que está casado y tiene cuatro hijos. Precisamente, ha aprovechado su regreso para mandar un mensaje al exGuardia Civil. "Ojalá que Jorge vuelva, porque tiene que trabajar, si no tiene que coincidir conmigo, que no coincida", confesaba. De la misma manera, a pesar de las delicadas circunstancias, ha asegurado que no está enfadada con él. "Hay cosas que me han dolido, pero no guardo rencor ni acritud".

VER GALERÍA

Alicia Peña, mujer de Jorge Pérez, apoya a su marido pero admite: 'Hay un gran dolor en mi corazón'

Cabe recordar que el que fuese ganador de Supervivientes ha dejado temporalmente su participación en los espacios televisivos de Telecinco para poder centrarse por completo en su vida personal. "Estaba previsto que Jorge acudiese a Fiesta este fin de semana, pero, finalmente, asesorado por sus abogados, en última instancia ha decidido refugiarse en su familia y olvidarse de la televisión y de todo este asunto", declaraba el periodista Saúl Ortiz. El comunicador también explicaba que esta decisión no había sido fácil de tomar para Jorge, pero lo hacía mirando por el bienestar y protección de su mujer, Alicia Peña, y sus pequeños: Mario (8), Martina (6), Marcos (3) y el bebé Marlón nacido este verano.

VER GALERÍA

Alba Carrillo se defiende entre lágrimas y lanza un mensaje a Jorge Pérez: 'Asume lo que has hecho y cuéntalo'

La Navidad de Alba Carrillo

Las vacaciones no han sido nada sencillas para Alba Carrillo. La ex de Feliciano López ha dicho que algunos comentarios de los tertulianos de Ya es Mediodía, espacio en el que ella trabaja, le habían molestado y causado mucho dolor. Igualmente, su hijo Lucas (11), fruto de su relación con Fonsi Nieto, había tenido una caída que la ha mantenido muy preocupada. "He estado ocupándome de mi hijo y estudiando mucho", ha relatado haciendo alusión a sus estudios de grado de Criminología, segunda carrera universitaria que cursa tras Publicidad y Relaciones Públicas.

VER GALERÍA

No te pierdas a Alba Carrillo cantando por Rocío Jurado y lanzando un 'dardo' directísimo a Jorge Pérez

Unos días en los que también ha tenido tiempo para la reflexión y para marcarse nuevos propósitos de año nuevo. "Voy a ser mucho más selectiva en mis afectos y voy a entender que las relaciones profesionales son profesionales". Por supuesto, no todo ha sido tristeza y ha organizado una gran fiesta del pijama con sus amigos más cercanos. Una manera perfecta de recargas las pilas para regresar al trabajo con energía. Una vuelta a la rutina que ha puesto muy contentos a Joaquín Prat y Miguel Ángel Nicolás que han reconocido que la han echado de menos.

Jorge Pérez continúa alejado de los platós tras su polémica, ¿pero ha fichado por un reality?