Alba Carrillo aclara cuál es su relación con Alejandro Pérez de 'La Isla de las Tentaciones'

Alba Carrillo (36) ha roto su silencio después de que se la haya emparejado con Alejandro Pérez (29), participante de la sexta edición de La Isla de las Tentaciones. La tertuliana ha negado de manera rotunda que entre ella y el modelo exista algo más que una relación cordial. "No tengo absolutamente nada con Alejandro. Me están relacionando con una persona con la que he ido un día a comer igual que voy con otras muchas personas".

Alba se ha mostrado un poco decepcionada ya que cree que Alejandro la ha utilizado para ganar popularidad. "La publicidad tiene que pagarse. Confío en que la gente va a ser maja y luego me la lía". De la misma manera, la colaboradora de Ya es Mediodía ha explicado, que, tras su polémico affaire con Jorge Pérez, ha vuelto a recuperar la ilusión en el amor. "Estoy conociendo a un chico y no me viene bien que salgan este tipo de imágenes porque no son verdad", señalaba sin entrar a dar más detalles de quién es el afortunado que ocupa un lugar especial en su corazón.

Los rumores de un posible idilio entre la ex de Fonsi Nieto y Alejandro comenzaron en el plató del debate de La Isla de las Tentaciones. Alba y el maniquí no dudaban en dedicarse numerosos piropos, e, incluso, se atrevían a jugar a pasarse el hielo por todo el cuerpo. Una buena sintonía que se trasladaba a sus perfiles públicos, puesto que suelen dejarse bonitos comentarios en las fotografías que comparten.

Además, cuando Laura Boado, pareja de Alejandro en el reality show, acusaba al modelo de ser un chico poco atento, Alba no dudaba en salir a su defensa. "No sé chica, dices que no es detallista y a nosotros nos ha comprado chuches", escribía la hija de Lucia Pariente junto a una imagen en la que ella y su pequeño Lucas (11) aparecían comiéndose unas chocolatinas. Regalos y atenciones que solo eran muestra de una amistad.

El futuro de Alejandro y Laura Boado en el aire

El reality show todavía está en emisión y Alejandro no puede desvelar que ha sucedido con su relación con Laura Boado. Sin embargo, parece que el suyo no será un final feliz porque Laura le ha sido infiel dentro de la villa con Saúl Pina. En el último programa, ambos tuvieron un frío reencuentro que estuvo cargado de reproches.

Laura y Alejandro se conocieron durante su participación en el Certamen de Miss y Mister España de 2022. Los dos son apasionados de la moda y los viajes, pero en la República Dominicana Laura se ha dado cuenta que los planes de vida de Alejandro de casarse joven y tener niños no son compatibles con los suyos. Por lo que todo apunta a que acabarán esta aventura tomando caminos separados.

