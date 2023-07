Las primeras palabras de Kiko Rivera tras la operación de corazón a la que se ha sometido

Kiko Rivera (39) ha sido sometido a un cateterismo para tratar la afección cardiaca que padece. El DJ ha salido de la intervención quirúrgica y ha compartido un mensaje en sus perfiles sociales para calmar a todos los seguidores que están preocupados por él. “Todo ha salido bien gracias a Dios”. Además, el primogénito de Isabel Pantoja se ha mostrado muy agradecido por todas las muestras de cariño que está recibiendo en esta delicada etapa. “Gracias, gracias”.

A su lado en todo momento ha estado su madre, con la que parece haber arreglado sus diferencias tras varios años distanciados. La artista llegaba al Hospital Vithas de Sevilla sobre la una del mediodía con semblante serio y cubriendo su rostro con unas grandes gafas de sol y una mascarilla quirúrgica. Aunque no ha querido contestar a las preguntas de la prensa, sí que ha dedicado a los periodistas un tímido y cordial saludo.

Su otro apoyo incondicional es su mujer Irene Rosales que estos días no ha parado de dedicarle bonitas palabras de aliento. “Te quiero, te quiero por encima de cualquier cosa. Te quiero en los momentos felices, te quiero en los momentos menos felices, pero, sobre todo, te quiero conmigo siempre. Eres fuerte papi y aquí vamos a estar a tu lado siempre porque somos un equipo”, escribía haciendo referencia a sus dos hijas: Ana y Carlota, de siete y seis años respectivamente.

Los problemas de salud que arrastra Kiko Rivera desde hace años

Quién no se ha desplazado hasta la capital hispalense es Isa Pantoja. La joven influencer ha explicado en El programa de Ana Rosa que no tiene relación ninguna con el primo de Anabel Pantoja, pero espera que pueda superar este nuevo bache de salud. “Con mi hermano no tengo contacto por razones obvias. Lo importante para mí es que esté bien”. De la misma manera, la colaboradora televisiva ha señalado que es la intérprete de Marinero de luces la que la tiene al tanto de cualquier cambio o novedad. “Ella me dice todo”.

Los otros baches de salud de Kiko Rivera

Esta no es la primera vez que Kiko Rivera sufre un susto de salud. El pasado mes de octubre tuvo que ser ingresado de urgencia en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla debido a un ictus. Tras este percance, el DJ prometió que iba a cambiar sus hábitos de vida menos saludables, como el tabaquismo y el sedentarismo. En 2021 fue intervenido de una dolencia intestinal derivada de una banda gástrica. Además, desde hace varios años tiene problemas de gota, lo que afecta a su movilidad, y diabetes. En el plano psicológico, en 2018 confesó que padecía depresión.

