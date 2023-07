Así será el funeral de Carmen Sevilla que Rappel ha organizado para despedir a la artista

"Porque era mi amiga y porque me da la gana". Con esta rotunda frase, el vidente Rappel dejaba claro hace tan solo unos días que no está conforme con la decisión familiar de realizar una despedida íntima a su amiga Carmen Sevilla, fallecida el pasado 27 de junio, y que por este motivo iba a organizar el funeral que él, y otros muchos amigos de la artista, consideraba que se merecía. Y dicho y hecho.

- Así fueron las multitudinarias despedidas de otras grandes artistas: de Rocío Dúrcal a Lola Flores

- La última casa en la que vivió Carmen Sevilla está ahora alquilada

Intentando asimilar el vacío dejado tras la pérdida de quien fuera su confidente, el vidente ha logrado sacar fuerzas de flaqueza y ha preparado una misa funeral en honor de la inolvidable artista este próximo 13 de julio a las 17:00 horas en la madrileña iglesia de San Antón a la que ha invitado a unirse a todos aquellos que sentían admiración por la que fue bautizada como “la novia de España”.

"Carmen y yo nos queríamos mucho por eso tendrá lo que se merece, una despedida de todos los que la hemos querido" ha señalado el vidente quien ha supervisado todos los detalles de esta misa tan especial, que estará oficiada por el padre Ángel, quien también era un gran amigo de la artista y para la que Rappel ha contratado un grupo de música sacra y también a la soprano Pilar Jurado para que cante la Salve.

Mabel Redondo, reportera de Espejo Público ha señalado que lo más sorprendente de todo es que tras la decisión de Augusto Algueró de no celebrar ninguna despedida multitudinaria, el hijo de Carmen ha confirmado su asistencia a dicho funeral. "Lo que sí ha sorprendido es que Augusto, que hasta el momento ha huido de cualquier homenaje a su madre, le ha confirmado su asistencia a Rappel. El vidente ha contactado con Algueró y este le ha dicho que le parece una buenísima idea y que le agradece la iniciativa" señalaba la periodista.

- El día que Lola Flores impidió que Carmen Sevilla se casara con Cantinflas

- Carmen Sevilla, la novia de España que rechazó Hollywood por amor

Un cambio de actitud muy significativo por parte de Augusto quien hace tan solo unas semanas señalaba: "Lo hablé con la familia y decidimos que fuera en la intimidad, porque es lo ella habría querido. Aunque hubiera hecho otra cosa, también me criticarían, por montar un circo o por lo que fuera". "Yo no soy famoso, los famosos han sido mis padres, yo he procurado mantener el anonimato y así es como quiero continuar mi vida, quiero que se me respete y me gustaría que así fuera" añadía el hijo de la actriz.