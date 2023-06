La última casa en la que vivió Carmen Sevilla está ahora alquilada

Los recuerdos a Carmen Sevilla se multiplican mientras los amigos de la intérprete se despiden de ella. Dado que su hijo Augusto Algueró ha optado por decirle adiós de manera íntima, numerosos rostros conocidos recuperan estos días sus vivencias con la artista a la que todos describen como cercana, cariñosa y muy divertida. Son muchas las personas que se cruzaron con Carmen a lo largo de sus 92 años y aún más quienes compartieron con ella esas pequeñas anécdotas del día a día que no se veían en televisión. Por ejemplo aquellos que la veían salir de su vivienda cada jornada. La presentadora vivió allí hasta 2015 cuando se trasladó a una residencia en Aravaca en una casa situada en el paseo de Pintor Rosales de Madrid, muy cerca del templo de Debod, que estaría valorada en unos dos millones de euros.

Actualmente dicha vivienda, de la que Carmen, aquejada de alzhéimer, se había mudado en el año 2009, está alquilada, tal y como detallaron en el programa Y ahora Sonsoles. Los vecinos que tuvo en su día la presentadora, como uno de los trabajadores del bar Toma jamón, que está cerca de la vivienda, la recuerdan con mucho cariño. “Siempre tenía su mesita y siempre con su jamoncito y su mosto. Era una persona muy humilde y muy, muy guapa” dijo Luciano, trabajador desde hace más de tres lustros del citado local, a Telemadrid. En el local conservan una foto de la intérprete de quien destacan su humildad.

Se ganó el cariño de medio mundo y por supuesto de su tierra. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha explicado que el consistorio estudia concederle a la actriz el título de Hija Predilecta el próximo 30 de mayo de 2024 con motivo del día de San Fernando, patrón de Sevilla. Además aseguró que pondrán su nombre a una de las calles para que todo el que vaya a la ciudad la visite. “Se empeñó en ponerse Sevilla como nombre artístico” y llevó el nombre de la ciudad por todo el mundo, apuntó el político.

"Te echas a llorar como una magdalena, pero luego tienes que tirar para arriba, porque no puedes estar así todo el día" dijo Augusto Algueró, hijo de la actriz, a su llegada al tanatorio de Pozuelo de Alarcón donde fue incinerada. Explicó además su decisión, que ha sido muy comentada por los amigos y compañeros de la artista, de despedirla en la intimidad. Dijo que la familia decidió hacerlo así y que ha echado mucho de menos a Rosario Flores, ahijada de su madre, que no ha podido estar con ellos en estos momentos tan dolorosos. Señaló que quiere seguir manteniendo su anonimato y agradeció el respeto y el cariño que han mostrado en todo momento a su familia y a su madre.

Augusto Algueró habla por primera vez ante las cámaras sobre la muerte de su madre, Carmen Sevilla

Josemi Rodríguez, la bailarina María Rosa, Máximo Valverde y Miguel Lago han sido algunos de los que han lamentado que la que fue una de las actrices españolas pioneras en Hollywood no tenga una despedida más multitudinaria. Luis Méndez, el último representante de Carmen, ha dicho que se ha respetado la discreción de su hijo, pero que no entiende el por qué de esta decisión. "No encuentro una explicación, porque siempre he pensado que el día que ocurriera esto evidentemente iba a recibir el homenaje que se merecía", señaló. "Todos los que hemos estado con ella, día tras día durante doce años, hemos sido muy respetuosos con el régimen de visitas porque lo entendíamos, pero eso no significa que no la veas y te estés acordando continuamente de ella. Todos los días era una anécdota vivir con Carmen” dijo.