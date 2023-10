Las sobrinas de Carmen Sevilla le organizan un funeral junto a amigos y marcado por la ausencia de Augusto Algueró

A punto de cumplirse cuatro meses del fallecimiento de Carmen Sevilla, el entorno de la inolvidable estrella se han reunido en una misa funeral en su honor organizada por las sobrinas de la artista, Elena y Carmen, que son las hijas de su hermano Pepe García Galiesteo. Hasta la parroquia de San Francisco de Borja, situado en la calle Serrano de Madrid, se han acercado a las 20 horas familiares y amigos, destacando la ausencia del único hijo de la artista, Augusto Algueró, y de su íntimo, Moncho Ferrer.

"Considero que este es mi regalo de despedida y creo que a ella le hubiese encantado estar con la prensa y la gente que quería", ha dicho Elena, una de las sobrinas de 'la novia de España', que ha elegido para este homenaje una fecha llena de significado ya que este 16 de octubre Carmen hubiera cumplido 94 años. Sobre la ausencia de su primo, ha explicado que estaba informado de la misa pero "tenía una serie de cosas fuera de Madrid".

Las sobrinas de Carmen Sevilla se han pronunciado sobre las últimas informaciones que apuntaban a que las cenizas de la artista están todavía en el Tanatorio Municipal de Pozuelo porque Augusto Algueró no ha ido a recogerlas: "Las cenizas me dio la oportunidad de recoger una parte, me dio una autorización, las recogí y esa es la historia".

En este día de emociones, Elena ha recordado a Carmen Sevilla como "alegría pura, humildad, honestidad.. Todo lo positivo y lo bueno que podría decir era ella, era luz". Además, ha dado las gracias a los medios de comunicación, con los que la artista siempre tuvo una excelente relación: "Agradeceros que estéis aquí y que acompañéis a nuestra Tita, como nosotros la llamábamos",

Entre las primeras personas en llegar a la iglesia destaca Pablo Sebastian. Antes de la misa ha rememorado las múltiples ocasiones en las que estuvo en este mismo lugar con su amiga, a la que conoció hace cuatro décadas. Relataba que fue su madrina, le trajo a España hace exactamente 41 años, en 1981, y han trabajado juntos tanto en el teatro como en Cine de Barrio. Lamenta no haberse podido despedir personalmente de la artista ya que le hubiese gustado "cogerle las manos cinco minutos y darle las gracias por todo".

Se trata del tercer funeral que se hace por Carmen Sevilla. El primero fue en la más estricta intimidad por expreso deseo de su hijo Augusto, que prefirió no instalar una capilla ardiente. Contó únicamente con las personas a las que está unido por lazos de sangre y con dos personas que han cuidado a su madre durante su enfermedad. "Preferíamos tener una velada tranquila y alejados de los medios", explicó.