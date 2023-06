De Juan y Medio a la niña del 'Telecupón', las anécdotas más divertidas de Carmen Sevilla

Pasará a la historia por ser una de las grandes artistas de nuestro país, pero detrás de las cámaras, Carmen Sevilla destaca por ser una mujer carismática, divertida, espontánea y natural. Así la recuerdan los compañeros que tuvieron la oportunidad de trabajar con ella durante su etapa televisiva, en la que se convirtió en todo un icono de la pequeña pantalla. Fueron unos años marcados por el éxitos y también por recuerdos y anécdotas que diferentes rostros conocidos como Juan y Medio, Agustín Bravo y Beatriz Rico han querido compartir ahora que decimos adiós a 'la novia de España', que falleció el 27 de junio a los 92 años.

Juan y Medio conoció a Carmen Sevilla a finales de los 90, cuando formaron pareja artística en el programa Un siglo de canciones, de Canal Nou, en el que la artista sustituyó a Lolita Flores. El presentador aún recuerda la "impresión" que le produjo saber que iba a compartir su día a día con "un mito como ese". El tiempo que trabajaron juntos forjaron una gran amistad y ha reconocido que "está siempre en mi corazón como una más de mi familia". Con una larga carrera a sus espaldas, ha dicho orgulloso en Y ahora Sonsoles que "una de las grandes satisfacciones ha sido tenerla de compañera, cogerle las manos, ayudarla, consolarla cuando se le saltaban las lágrimas...".

El presentador andaluz guarda con cariño el primer programa que grabaron juntos, especialmente el momento previo en el que ella estaba sentada en un sofá y él de pie repasando las fichas. "Me dice, chiquillo, ¿sabes si este programa se graba sentado o de pie? Le dije que no sabía y me dijo, ¿entonces qué hago? Le digo que empiece en el sofá y yo digo que estabas cambiando unas bombillas y te has caído al sofá. Ella se parte de la risa y me dice, te estoy hablando en serio. Le pregunté qué más da que estemos sentados o de pie, y me dijo: tengo una faja para estar de pie y otra para estar sentada, con la de pie no me puedo sentar y con la de sentar no me puedo poner de pie. ¿Y cuál llevas? No lo sé, chiquillo", ha relatado sin contener la risa.

Para Juan y Medio, cada momento que vivió con la artista estaba marcado por la ternura y bondad. "Nunca había desaires ni malas palabras", ha resaltado. Además, dice que gracias a Carmen Sevilla, sus padres perdieron los prejuicios que tenían porque él se dedicara al mundo del espectáculo a pesar de tener estudios universitarios. "Mis padres no entendían qué hacía en ese mundo y me ayudó que la vecina de camerino fuese ella, porque para ellos era la mujer que les sacó de las penurias de la posguerra gracias al arte", ha resaltado.

Uno de los espacios por los que Carmen será siempre recordada es el Telecupón. En este espacio tenía como compañero a Agustín Bravo, quien ha resaltado lo pletórica que se sentía la artista en la pequeña pantalla, a la que llegó tras triunfar como actriz incluso en Hollywood. "Toda la etapa en el cine no fue ni la mitad de feliz que aquí", ha explicado. Manuela, regidora del citado formato, ha indicado en Así es la vida que Sevilla era "una profesional, muy simpática y siempre que llegaba al plató era todo alegría". Además de lo fácil que era trabajar con ella, ha resaltado su generosidad. En este sentido ha contado que, cuando estaba embarazada, la artista andaluza le regaló una bolsa enorme de ropa que le sirvió a su niña hasta los 3 o 4 años.

En el Telecupón también fue la 'madrina' de Beatriz Rico, que ha indicado muy emocionada lo mucho que Carmen la ayudó en sus inicios. La confianza entre ambas era tal que la actriz de Un paso adelante incluso le preguntó por qué no se había casado con Frank Sinatra. "Me dijo: porque yo vi que llevaba una vida muy golfa, muy golfa, en todos los sentidos. Creo que se refería un poco en la vida nocturna que él llevaba. Vio que tenía unos hábitos que eran muy explosivos y en ese momento se acabó”, ha dicho. En el programa salían también dos niñas, una de ellas es Lara de Miguel, que años después se hizo conocida por Compañeros. Para la actriz, Sevilla fue "como una abuela" que la trataba de una forma "maravillosa".